Przecieki potwierdzają specyfikację tabletu Realme Pad

Realme już od dawna nosił się z zamiarem debiutu na rynku tabletów. Niedługo wreszcie dojdzie do premiery tabletu chińskiej marki. Teraz upewniliśmy się co do prawie całej specyfikacji technicznej.

Realme to marka, która rozwija się w zdecydowanie największym tempie na rynku. Co chwilę donosimy o kolejnych nowych produktach tej firmy. Najmłodsze dziecko BBK Electronics pojawia się też w kolejnych nowych segmentach. O tym, że BBK ma ochotę na wejście na rynek tabletów informowaliśmy już wcześniej. Tradycyjnie skok na głęboką wodę jako pierwszy wykonuje Realme. Już we wrześniu najpewniej pojawi się Realme Pad. Teraz z kolei przecieki potwierdziły specyfikację techniczną tego urządzenia.

Tablet będzie miał wyświetlacz o przekątnej 10,4 cala oraz akumulator o pojemności 7100 mAh. Zarówno z przodu, jak i z tyłu będzie miejsce dla pojedynczych sensorów aparatu. Oba będą miały 8 Mpix. Realme nie zapomniał też o warstwie dźwiękowej. Możemy się spodziewać czterech głośników. Realme Pad będzie miał też 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Najprawdopodobniej możemy się też spodziewać obsługi rysika. Będą dostępne dwie wersje kolorystyczne - czarna i złota. W sprzedaży dostępna będą dwa warianty - WiFi oraz LTE. Dalej nie wiemy czy będzie tez wariant 5G.

Źródło zdjęć: onleaks, 91mobiles

Źródło tekstu: gizmochina, wł