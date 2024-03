Xiaomi znów to robi. Poco C61 z ogromną wyspą fotograficzną

Xiaomi zapowiada debiut nowego telefonu Poco z najniższej półki cenowej. Premiera Poco C61 odbędzie się 26 marca w Indiach i prawdopodobnie nie trzeba będzie długo czekać, by urządzenie trafiło na globalne rynki. Do Polski raczej jednak nie wejdzie.

Time to C things in an all new perspective.#POCOC61 #BeyondStunning



Launching on 26th March,12:00 PM on @Flipkart



Know more👉https://t.co/7HqmsPV4X2#POCOIndia #POCO #MadeOfMad #Flipkart pic.twitter.com/6evA2n0J71