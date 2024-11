Opo prezentuje nowe smartfony. Debiutują Reno13 i Reno13 Pro

Reno13 i Reno13 Pro to dwa najnowsze smartfony firmy Oppo, które zostały dziś zaprezentowane w Chinach. Urządzenia różnią się wielkością, częścią specyfikacji oraz ceną.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oppo Reno13

Oppo Reno13 to smartfon mierzący 157,9 x 74,73 x 7,24 mm i ważący 181 g. Na jego wyposażeniu znalazł się 6,59-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1256 x 2760 pikseli. Ekran potrafi odświeżyć obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecić ze szczytową jasnością do 1200 nitów. W jego górnej części wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0). Główny aparat z tyłu również ma 50 Mpix (Sony IMX882, f/1.8, OIS), a do towarzystwa ma 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (Sony IMX355, f/2.2).

Wewnątrz obudowy, która jest odporna na działanie wody i pyłów (IP66 + IP68 + IP69), pracuje układ MediaTek Dimensity 8350. SoC współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 156 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 3.1. Na pokładzie znajdziemy między innymi łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5600 mAh z szybkim ładowaniem 80 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem ColorOS 14.

Oppo Reno13 Pro

Oppo Reno13 Pro jest trochę większy i ma wymiary 162,73 x 76,55 x 7,55 mm oraz waży 197 g. Większy jest też wyświetlacz OLED – ma przekątną 6,83 cala i rozdzielczość 1272 x 2800 pikseli. Pozostałe parametry ekranu są podobne. Zaplecze fotograficzne to 50 Mpix (f/2.0) z przodu oraz 50 Mpix (Sony IMX890, f/1.8, OIS) + 8 Mpix (Sony IMX355, f/22, ultraszerokokątny) + 50 Mpix (Samsung JN5, f/2.8, teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 5X) z tyłu.

Pozostałe parametry w większości są takie same, jak w podstawowym modelu Oppo Reno13. Bateria ma jednak większą pojemność – 5800 mAh – i można ją naładować również bezprzewodowo, z mocą do 50 W.

Dostępność i cena

W Chinach można już zamawiać nowe smartfony Oppo, a ich regularna sprzedaż ruszy tam 29 listopada tego roku. A tak prezentują się ceny poszczególnych konfiguracji:

Oppo Reno13 12/256 GB – 2699 juanów (1535 zł),

(1535 zł), Oppo Reno13 12/512 GB – 2999 juanów (1706 zł),

(1706 zł), Oppo Reno13 16/256 GB – 2999 juanów (1706 zł),

(1706 zł), Oppo Reno13 16/512 GB – 3299 juanów (1876 zł),

(1876 zł), Oppo Reno13 16 GB/1 TB – 3799 juanów (2161 zł),

(2161 zł), Oppo Reno13 Pro 12/256 GB – 3399 juanów (1933 zł),

(1933 zł), Oppo Reno13 Pro 12/512 GB – 3699 juanów (2104 zł),

(2104 zł), Oppo Reno13 Pro 16/512 GB – 3999 juanów (2275 zł),

(2275 zł), Oppo Reno13 Pro 16 GB/1 TB – 4499 juanów (2559 zł).

Zobacz: Masz Oppo? Te modele dostaną ColorOS 15 z Androidem 15

Zobacz: Oppo Find X8 Pro w Polsce. Wielki powrót foto flagowca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo