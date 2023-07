Szykuj się do pozowania. Seria OPPO Reno10 5G już jest w Polsce

OPPO Reno10 5G to seria smartfonów stworzonych, by robić zdjęcia innym. Razem z nimi debiutuje tablet i słuchawki.

Smartfony z serii OPPO Reno10 5G zostały wyposażone w aparat portretowy z matrycą Sony IMX709 oraz w system Portrait Expert Engine, optymalizujący cały proces fotografowania osób. Oprogramowanie rozpoznaje obiekty na zdjęciu, oddziela pierwszy plan od tła i dba o naturalne odcienie skóry. To dzięki niemu można łatwo dobrać stopień rozmycia tła i uzyskać realistyczny efekt bokeh.

Oprogramowanie to działa w połączeniu z obiektywem o długiej ogniskowej (odpowiednik 47 mm, czyli zoom 2x) i 32-megapikselową matrycą. Ten aparat to wyjątkowa nowość wśród smartfonów ze średniej półki cenowej. Będzie to też zakup na lata (przynajmniej 4), co potwierdza certyfikat TÜV SÜD 48-Month Fluency z najwyższą oceną. OPPO Battery Health Engine zadba o regenerację ogniw zasilających (1600 cykli), co znacznie wydłuży ich żywotność w dłuższej perspektywie.

Zobacz: OPPO nie ucieka z Polski. Wprost przeciwnie – rozpycha się

Ekran obu modeli Reno10 5G ma przekątną 6,7 cala i częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Chroni go elegancko zakrzywione szkło, dzięki czemu smartfon dobrze leży w dłoni i wydaje się węższy, niż jest w rzeczywistości. To wrażenie potęguje niewielka waga urządzenia.

Wspaniały portrecista: OPPO Reno10 Pro 5G

Smartfon OPPO Reno10 Pro 5G został stworzony do fotografowania innych ludzi. To urodzony portrecista, którym uchwycisz najważniejsze chwile. Tylny aparat składa się z trzech modułów, a obsługująca go aplikacja dostarczy specjalistyczne tryby i wsparcie sztucznej inteligencji:

aparat główny: 50 MPix Sony IMX890, obiektyw szerokokątny z optyczną stabilizacją obrazu;

aparat portretowy: teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu, matryca RGBW 32 MPix Sony IMX709;

aparat ultraszerokokątny 112° z matrycą 8 MPix.

Frontowy aparat został wyposażony w 32-megapikselową matrycę IMX709 – tę samą, co aparat portretowy.

OPPO Reno10 Pro 5G został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G i 12 GB RAM-u, które można rozszerzyć z pomocą oprogramowania (korzystając z pamięci masowej). Całość zasila akumulator o pojemności 4600 mAh, który można ładować z mocą do 80 W. Oczywiście w pudełku ze smartfonem otrzymasz ładowarkę 80 W SuperVOOC FlashCharge. Reno10 Pro 5G waży 185 g, a jego grubość to 7,89 mm.

OPPO Reno10 5G ma głośniki stereo

OPPO Reno10 5G został wyposażony w ten sam aparat portretowy w module głównym, więc niższa cena wcale nie oznacza, że stracisz najważniejszą zaletę serii. Zmienił się tu jedynie aparat główny, gdzie zamontowana została matryca 1/2” o rozdzielczości 64 MPix.

W środku pracuje MediaTek Dimensity 7050 z 8 GB RAM-u. Ten model dostał ładowarkę SuperVOOC 67 W. Reno10 5G waży 185 gramów, grubość obudowy wynosi 7,99 mm. Jego akumulator jest minimalnie większy (5000 mAh) niż wersji Pro. Nieco większa obudowa pozwoliła również zmieścić głośniki stereo.

OPPO Pad 2 zastąpi Ci laptopa

Razem z serią OPPO Reno10 5G w Polsce debiutuje tablet OPPO Pad 2. To nowy element ekosystemu OPPO, który będzie współpracował ze smartfonem i słuchawkami OPPO i uzupełniał ich możliwości. Sporą zaletą jest tu ekran o proporcjach 7:5 (2800 x 2000) i częstotliwości odświeżania do 144 Hz, perfekcyjnie nadający się do czytania i pracy z tekstem. Ekran obsługuje standard Dolby Vision HDR i może pochwalić się certyfikatem TÜV Rheinland Eye Comfort. Oczywiście w zestawie z tabletem od razu dostaniesz etui-klawiaturę.

Wewnątrz pracuje procesor MediaTek Dimensity 9000 o gamingowym zacięciu. Całość zasila akumulator 9510 mAh, który można ładować w standardzie SuperVOOC z mocą 67 W. Od zera do pełna zostanie naładowany w 87 minut. Gratką są tu cztery symetrycznie rozmieszczone głośniki z certyfikatem Dolby Atmos. Przy tym tablet ma zaledwie 6,54 mm grubości i waży tylko 552 gramy, mimo że wszystko mieści się w metalowej obudowie. Klawiatura z touchpadem z zestawu waży 360 gramów.

Co ważne, na gładziku można wykonywać gesty, co usprawnia pracę z tabletem działającym pod kontrolą ColorOS. Jeśli tablet ma pracować w ekosystemie OPPO, należy wspomnieć także o funkcji Multi-Screen Connect 2.0, umożliwiającej automatyczne łączenie smartfonu z tabletem. Można w ten sposób uzyskać łatwe, wspólne zarządzanie plikami i powiadomieniami, wspólny schowek, odbieranie połączeń na tablecie czy możliwość wznowienia oglądanego filmu na innym urządzeniu.

Słuchawki OPPO Enco Air3 Pro

OPPO Enco Air3 Pro kosztują 399 zł, ale jak na tę cenę, mają spore możliwości. Przede wszystkim zostały wyposażone w adaptacyjne, aktywne tłumienie dźwięków otoczenia na poziomie 49 dB. ANC zapewni lepszy komfort słuchania muzyki choćby w komunikacji miejskiej. Przy tym można słuchać muzyki w wysokiej jakości – słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio i wykorzystują łączność Bluetooth 5.3 ze źródłem dźwięku. Na jednym ładowaniu będą pracować do 30 godzin.

Słuchawki mają certyfikat odporności na wodę i pył IP55. OPPO chwali się również membraną wykonaną z włókna bambusowego – kolejną nowinką na rynku. Więcej o tych słuchawkach dowiesz się z recenzji Arka.

Ceny i dostępność w Polsce

Oba smartfony z serii Reno10 5G są dostępne w Polsce od 19 lipca 2023 roku w sklepach partnerów oraz u operatorów komórkowych. Ceny wyglądają następująco:

2999 zł za OPPO Reno10 Pro 5G, pamięć 12 + 256 GB;

2499 zł za OPPO Reno10 5G, pamięć 8 + 256 GB.

Oba modele są dostępne w kolorze szarym. Ponadto wersja Pro jest dostępna w kolorze fioletowym, który na żywo robi niesamowite wrażenie – pod matowym szkłem jasny fiolet błyszczy. Podstawowy OPPO Reno10 5G jest z kolei dostępny także w kolorze niebieskim,

OPPO przygotowało oczywiście przedsprzedaż z promocją. Od 19 lipca do 7 sierpnia 2023 roku kupujący dowolny smartfon z serii Reno10 5G otrzymają w prezencie słuchawki TWS OPPO Enco Air3 Pro kosztujące normalnie 399 zł. Ponadto klienci otrzymają 3-letnią gwarancję smartfona, roczną ochronę ekranu oraz przez 3 miesiące będą mogli za darmo korzystać z YouTube Premium (oferta dla nowych użytkowników do wykorzystania do 31.08.2024r.).

OPPO Pad 2 można kupić online w partnerskich sieciach detalicznych OPPO w konfiguracji 8 GB i 256 GB pamięci na dane w cenie 2999 zł. Klawiatura i ładowarka są w zestawie.

