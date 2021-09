Oppo F19s pojawia się w Geekbench

Już niedługo pojawi się nowy średniopółkowiec Oppo. Model Oppo F19s zdążył już pojawić się w bazie benchmarków Geekbench.

Oppo F19s to kolejna odsłona zaprezentowanego kilka miesięcy temu smartfonu Oppo F19. Znając też chińską firmę nowe urządzenie posłuży jako wzór dla kolejnych modeli. Będą się one tradycyjnie różniły tylko kosmetycznymi szczegółami. Nowy smartfon już pojawił się w bazie benchmarków Geekbench, co sugeruje rychły debiut. Telefon w teście Geekbench 5.4.1 uzyskał 312 punktów w teście jednego rdzenia i 1352 punkty w teście wielu rdzeni. Zestawienie w dużym zakresie potwierdziło też dotychczasowe doniesienia na temat specyfikacji technicznej. Możemy zatem spodziewać się przekątnej 6,43 cala i Snapdragona 662. Użytkownik będzie miał do dyspozycji 6 GB RAM oraz RAM wirtualny, którego będzie 5 GB. To zasługa nakładki ColorOS.

Aparat główny będzie miał potrójny sensor 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu będzie z kolei pojedynczy aparat 16 Mpix. Akumulator będzie miał 5000 mAh. Ciekawie brzmi też funkcja, która automatycznie wyśle wiadomość SMS do wybranego przez nas kontaktu, jeśli poziom naładowania akumulatora będzie niebezpiecznie niski. Telefon sam ostrzeże kogo ma.

Źródło zdjęć: pricebaba

Źródło tekstu: pricebaba, wł