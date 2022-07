OnePlus Nord Watch coraz bliżej. Znamy nowe szczegóły

Już za kilka dni, 3 sierpnia, zadebiutuje flagowy smartfon OnePlus 10T z układem Snapdragon 8+ Gen 1. Równocześnie firma zaprezentuje chiński wariant tego modelu – OnePlus Ace Pro – a także swój nowy system OxygenOS 13, bazujący na Androidzie 13.

Wygląda jednak na to, że producent pokaże jeszcze coś – zegarek OnePlus Nord Watch. Plotki o istnieniu takiego urządzenia pojawiły się już w marcu, ale teraz mamy namacalny dowód. Nowy smartwatch OnePlus został odnaleziony w mobilnej aplikacji N Health służącej do zarządzania zegarkiem.

Aplikacja ujawnia, jak wygląda OnePlus Nord Watch – ma kształt zbliżony do prostokąta z zaokrągleniami, czyli będzie trochę jak „Apple Watch”. Na zrzutach ekranowych z aplikacji widać też kilka tarcz zegarka do wyboru, a także sekcję pozwalającą samodzielnie zaprojektować tarczę ze zdjęcia.

This is your 1st look at the OnePlus Nord Watch. As I leaked earlier, it's coming soon to India. Will feature a rectangular dial, spo2, heart-rate monitoring, sleep monitoring, custom watch faces support. There's a dedicated N Health app.

Feel free to retweet.#OnePlusNordWatch pic.twitter.com/kiGOge3BPZ