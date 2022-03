OnePlus Watch też będzie miał wersję Nord

OnePlus szykuje nowy produkt z serii Nord. Tym razem będzie to tani zegarek. Będzie on miał dośc standardowy zestaw funkcji.

Debiut serii OnePlus Nord był momentem przełomowym zarówno dla chińskiej marki, jak i dla kariery Carla Peia. OnePlus stał się wtedy marką tradycyjną, z całym wachlarzem smartfonów z różnych półek cenowych i innymi akcesoriami. Carl Pei natomiast opuścił OnePlusa i założył Nothing. Seria Nord była jego ostatnim dziełem w OnePlusie.

Jednym z tych akcesoriów był zegarek OnePlus Watch, o którym ptaszki ćwierkały zresztą od bardzo dawna. Teraz okazuje się, że nawet on będzie miał wersję Nord. Mówiąc mniej korporacyjnym językiem: tańszą wersję.

OnePlus szykuje nowy tani zegarek

Najnowsze doniesienia mówią, że nowy zegarek oficjalnie zadebiutuje już w nadchodzących miesiącach. Nie wiemy jeszcze, w jakich dokładnie krajach się pojawi, ale na pewno będą to Indie. To tamtejszą cenę bowiem poznaliśmy. Będzie to około 10 tysięcy indyjskich rupii. To około 560 złotych. Jak na zegarek to faktycznie niska cena.

Niestety, nie znamy jeszcze specyfikacji technicznej nowego modelu. Będzie on jednak miał bardzo powszechny zestaw funkcji: parowanie z telefonem, pomiar pulsu, saturacji czy śledzenie różnych dyscyplin sportowych.

