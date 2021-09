OnePlus Nord 2 eksplodował raniąc właściciela

Smartfon OnePlus Nord 2 5G eksplodował w kieszeni właściciela, raniąc go przy tym. To trzeci tego typu incydent opisany w ciągu ostatnich pięciu tygodni.

Pamiętacie smartfon Samsung Galaxy Note 7? Był on bolesną nauczką dla koreańskiego producenta, a także przestrogą dla wszystkich, że z litowymi akumulatorami nie ma żartów. Tamten smartfon to już historia, ale co jakiś czas dowiadujemy się o pojedynczych incydentach związanych z zapalającymi się innymi modelami. Problem ten najwyraźniej dotknął również najnowszego telefonu marki OnePlus.

Zobacz: OnePlus Nord 2 - premiera smartfona, który ma podbić segment średni

Jak informuje serwis LetsGoDigital, mieszkający w Indiach Gaurav Gulati napisał na Twitterze, że jego OnePlus Nord 2 5G zapalił się, po czym eksplodował. Podczas tego incydentu właściciel miał telefon w kieszeni płaszcza i nie był w trakcie ładowania. Gdy w środę rano (8 września 2021 roku) udał się do pracy poczuł, że jego płaszcz się nagrzewa. Gauraw szybko go zdjął z siebie, po czym przekonał się, że znajdujący się w wewnętrznej kieszeni smartfon zaczął się palić, a krótko potem nastąpiła jego eksplozja. OnePlus Nord 2 uległ całkowitemu zniszczeniu, ale ucierpiało także ubranie noszone przez Gaurav Gulatiego oraz on sam, doznając oparzeń wokół biodra oraz mając problemy z oddychaniem z powodu dużego zadymienia towarzyszącemu wypadkowi. Eksplozja wpłynęła również na słuch i wzrok właściciela smartfonu.

Zdarzenie z Indii to już trzeci opisany przypadek zapalenia się i eksplozji smartfonu OnePlus Nord 2 5G w ciągu ostatnich pięciu tygodni. Pierwszy taki przypadek miał miejsce podczas jazdy na rowerze - OnePlus zbadał ten incydent i wypłacił odszkodowanie. Dwa tygodnie później taki sam telefon wybuchł po raz drugi.

W Indiach trwa dochodzenie policyjne w sprawie trzeciego incydentu samozapłonu telefonu, co uniemożliwia wysłanie zniszczonego urządzenia do producenta. OnePlus chce najpierw sam mu się przyjrzeć, by móc zdecydować, co dalej zrobić z tym fantem.

Zobacz: Samsung Galaxy A21 zapalił się w samolocie

Zobacz: Galaxy Note9 zapalił się w damskiej torebce. Sprawa trafiła do sądu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: LetsGoDigital