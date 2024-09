OnePlus 13 w pierwszych testach. Na procesorze nie oszczedzali

Do sieci trafiły wyniki wczesnych benchmarków nadchodzącego smartfonu OnePlus 13. Czy seria znana z pogromców flagowców nie zawiedzie i tym razem?

OnePlusy mają potężne procesory i niską cenę

Niegdyś marka OnePlus kusiła hipsterskim designem i efektownym interfejsem. Potem Oppo miał na nią za duży wpływ, a teraz gdy już oficjalnie przyznał, że OnePlus to oni, marka stała się synonimem dobrego stosunku jakości do ceny.

No dobrze, z tą jakością różnie było, szczególnie pod względem wytrzymałości obudowy, ale nie powstrzymało to fanów marki sprzed lat do dalszych zakupów. Jeśli zaś ukradziony od Apple suwak wyciszania dźwięków to coś dla Ciebie, to bardzo dobrze trafiłeś.

Czas na nową generację, czas na OnePlus 13

Wielkimi krokami zbliża się azjatycka, a potem europejska premiera OnePlus 13. Coraz trudniej jest firmie zadbać o brak przecieków i Ice Universe już biegnie z pierwszymi testami wydajności. Uff... nie ma tutaj jakiegoś MediaTeka czy innego Exynosa, tylko topowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Wyniki Geekbencha są obiecujące, a pamiętać należy, że to dopiero próbka przedprodukcyjna:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Geekbench6 from OnePlus13

3236/10049! pic.twitter.com/Ov87nKK483 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 11, 2024

Co więcej, nowy flagowiec OnePlusa będzie miał preinstalowanego Androida 15, co wcale nie jest takie oczywiste w świecie Androida ostatnio (Pixele 9 trafiły na rynek z 14-stką).

Kiedy premiera OnePlus 13?

Całkiem możliwe, że premiera nowego smartfonu odbędzie się już przy okazji premiery samego układu SoC Qualcommu. Ten ma być oficjalnie zaprezentowany na specjalnym wydarzeniu na Hawajach, które odbędzie się w dniach 21-23 października.

Czego jeszcze się spodziewamy po specyfikacji OnePlus 13?

Mówi się o nowych możliwościach aparatów, gdzie z tyłu urządzenia znajdziemy 3 moduły foto po 50 Mpix każdy, w tym jeden z 3x zoomem optycznym. Podobnie jak miało to miejsce w OnePlus 12, w produkcji optyki swój udział ma mieć niemiecki Hasselblad.

Optymizmem napawa też informacja o akumulatorze o pojemności aż 6000 mAh, z obsługą bezprzewodowego ładowania do 50 W oraz ładowania przewodowego do 100 W.

OnePlus 13 - polska cena

Jest jeszcze o wiele za wcześnie na dywagacje na temat ceny nowego smartfonu OnePlusa. Z jednej strony mamy teraz silniejszą złotówkę niż przed rokiem, z drugiej, koszty produkcji telefonów opartych na Snapdragonie 8 Gen 4 mają być ponoć wyższe.

Za OnePlusa 12 (na zdjęciach w tekście) w chwili polskiej premiery trzeba było zapłacić przynajmniej 4499 zł. Pozostaje mieć nadzieję, że ceny nie wzrosną.

