OnePlus 13 i OnePlus 13R – tak będą wyglądały

Coraz częściej mówi się już o kolejnej generacji flagowca OnePlus i jego uproszczonej wersji – OnePlus 13 i OnePlus 13R. Wiemy już, jak mogą wyglądać te telefony.

Chociaż światowa premiera OnePlus 12 i OnePlus 12R odbyła się stosunkowo niedawno, bo niecałe cztery miesiące temu, w sieci pojawia się coraz więcej spekulacji na temat kolejnej generacji, czyli telefonów OnePlus 13 i OnePlus 13R. Oczekiwania są spore, bo dwunastki zostały dobrze przyjęte przez rynek i producentowi trudno będzie jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę.

Tydzień temu w sieci zaczęły krążyć rendery domniemanego OnePlus 13 z kwadratowym modułem aparatów. Byłoby to odejście od designu z ostatnich dwóch generacji, za to częściowy powrót do stylistyki znanej z OnePlus 10.

Jak jednak przekonuje Yogesh Brar, znany z trafionych przecieków, OnePlus 13 zachowa okrągły moduł aparatu, który zostanie jednak przesunięty na środek. Kwadratowy moduł, umieszczony bliżej boku, znajdzie się za to w OnePlus 13R. Obydwa modele będą się więc wyraźnie różnić, w przeciwieństwie do identycznych dwunastek. Oczywiście trzeba pamiętać, że to wczesne szkice, a pewne szczegóły mogą się zmienić.

Po takich zmianach telefony OnePlus 13R i OnePlus 13 mogą się kojarzyć z konkurencyjnymi Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra, które również mają podobne układy aparatów.

Jeżeli chodzi specyfikacje techniczne, to o OnePlus 13R nie wiadomo jeszcze nic. Jest więcej niż pewne, że OnePlus 13 otrzyma nowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Mówi się tez, że wyposażony będzie w taki sam jak w obecnej generacji wyświetlacz AMOLED LTPO o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości 2K. Ekran w OnePlus 13 ma być „mikrozakrzywiony” – nie do końca wiadomo, co ma oznaczać to określenie, ale wygląda na to, że szkło będzie tym razem bardziej płaskie, a zaokrąglenia zminimalizowane.

Premiera OnePlus 13 odbędzie najprawdopodobniej w grudniu 2024 r.

Zobacz: OnePlus 12 - świetny smartfon z jedną wybitną cechą (test)

Zobacz: OnePlus Pad Go LTE już dostępny w Polsce. Znamy cenę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Weibo, Yogesh Brar

Źródło tekstu: Opracowanie własne