OnePlus 10 Pro z aparatem Hasselblad. Szeroki kąt zwali z nóg

OnePlus 10 Pro dostanie doskonały aparat. To było pewne, ale teraz możemy zobaczyć, jakich efektów można się spodziewać po tej nowince. Ma czym się pochwalić!

OnePlus 10 Pro dostanie aparat z trzema modułami. Główny dostanie matrycę 48 MPix, obok niego będzie aparat 8-megapikselowy z teleobiektywem, a szerokokątny dostanie imponującą matrycę 50 MPix i wyjątkowy obiektyw z kątem widzenia 150°. Będzie można robić nim zdjęcia typu „rybie oko”, a także w trybie 110°, by zredukować zniekształcenia – tu do akcji wkracza sztuczna inteligencja, prostująca niechciane łuki. OnePlus pokazał przykładowe zdjęcia, zrobione tym aparatem. Jest na czym zawiesić oko, a soczyste kolory sprawiają, że trudno się oderwać.

Oprogramowanie też obiecuje cuda. OnePlus 10 Pro dostarczy nam kolejną generację trybu profesjonalnego, opracowanego z pomocą firmy Hasselblad. Legenda fotografii znów stanęła na wysokości zadania. Wszystkie trzy aparaty „na pleckach” będą rejestrowały obraz z głębią kolorów wynoszącą 10 bitów na kanał. Jeśli fotograf zdecyduje się na rejestrowanie zdjęć w trybie RAW do późniejszej obróbki, będzie miał do dyspozycji głębię 12 bitów na kanał. Jeśli ktoś lubi dopracować każdy szczegół zdjęcia w Lightroomie, będzie zachwycony. Jakby tego było mało, OnePlus 10 Pro otrzyma również tryb RAW+, analogiczny do ProRAW, dostępnego na sprzęcie Apple.

Zobacz: OnePlus 10 Pro na oficjalnych zdjęciach. Nie każdemu się spodoba…

OnePlus 10 Pro będzie też miał możliwość nagrywania filmów z precyzyjną kontrolą nad ISO czasem naświetlania. Nie zabraknie trybu LOG, nagrywającego materiały nadające się do profesjonalnej obróbki i edycji kolorów.

Przy okazji wyszło na światło dzienne, że OnePlus 10 Pro nie będzie miał bezużytecznej matrycy czarno-białej. Ten aparat miał pomagać przy robieniu czarno-białych zdjęć, ale w sumie to nie wiadomo, co robiła i po co była w starszych modelach.

Co jeszcze nas czeka? Oczywiście Snapdragon 8 Gen. 1, ekran 120 Hz i ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W. Będzie to sztandarowy model na miarę 2022 roku, a premiera w Chinach została zaplanowana już na 11 stycznia.

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: OnePlus