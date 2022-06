Nokia przypomniała sobie o dwóch smartfonach

Nokia w końcu przypomniała sobie o telefonach Nokia G100 i Nokia G400. Instrukcje do obu smartfonów pojawiły się na jej stronie internetowej.

Targi CES w USA są zwykle pierwszymi dużymi targami w branży. Dopiero później ma miejsce hiszpański MWC. Podczas tegorocznego CES Nokia ogłosiła kilka nowych smartfonów. O dwóch jakby zapomniała. Prawie pół roku po ich premierze wreszcie sobie o nich przypomniała.

Nokia G400 i Nokia G100 w końcu pojawią się na rynku

Instrukcje obsługi telefonów Nokia G100 oraz Nokia G400 pojawiły się w Internecie. Oznacza to, że Nokia szykuje się do wprowadzenia urządzeń do sprzedaży. Nareszcie.

Nokia G400 ma mieć układ Qualcomm Snapdragon 480, a wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala. Odświeżanie ma wynieść 120 Hz. Do kompletu użytkownik otrzyma 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny ma mieć trzy sensory: 48 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix. Telefon ma kosztować 240 dolarów.

W przypadku modelu Nokia G100 można się spodziewać m.in. układu Snapdragon 615, równiez potrójnego aparatu głównego oraz akumulatora mającego 5000 mAh.

Zobacz: Nie macie nadal Androida 12? Tania Nokia dostaje testowego Androida 13

Zobacz: HMD Global rozwiewa wątpliwości: nie będzie flagowca marki Nokia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: nokia

Źródło tekstu: nokiapoweruser