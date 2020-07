Nokia 1 dostaje Androida 10

Nokia 1 to najtańszy smartfon HMD Global i niedługo może uzyskać tytuł najtańszego urządzenia z Androidem 10 w ogóle. Właśnie zaczyna się aktualizacja do Androida 10.

Fiński HMD Global nie bez przyczyny uchodzi za wzór w kwestii aktualizacji sprzętu. Uaktualnienia są przeprowadzane nie tylko szybko, ale nie są też ograniczone do urządzeń z wyższych półek cenowych. Niestety taka jest właśnie rzeczywistość wśród wielu marek. Niewiele firm zaktualizowałoby takie urządzenie jak Nokia 1. Telefon ma już ponad dwa lata i na starcie kosztował ledwie ponad 300 złotych. Wtedy smartfon miał na pokładzie Androida 8 w wersji Go, teraz z kolei jesteśmy świadkami aktualizacji do Androida 10.

Niestety, zgodnie ze zwyczajami HMD Global... Polska jak zwykle nie znalazła się w gronie państw, do których aktualizacja trafi najszybciej. Tym razem jednak w pierwszej fali jest tylko 13 krajów. Ta runda ma jednak skończyć się 10 lipca. Już dwunastego lipca Android 10 Go ma zacząć trafiać do reszty świata.

Przypomnijmy: telefon ma 1 GB RAM, 8 GB pamięci wbudowanej (można jednak użyć karty pamięci do 128 GB), przekątną ekranu 4,5 cala, układ MediaTek MT6737M i wymienny akumulator 2150 mAh.

