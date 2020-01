Nintendo nie musi oddawać pieniędzy za cyfrowe preordery

Złe wieści dla fanów konsol Nintendo. Firma (póki co) dalej może kontynuować swoją politykę braku refundacji cyfrowych preorderów.

Norweski urząd ochrony konsumentów jeszcze w 2018 krytykował zwyczaje firmy, które to praktykuje ona na całym świecie. Norwedzy zauważyli, że Nintendo to jedyny producent konsol który nie pozwala na refundację cyfrowych preorderów. Norwegia oskarżyła wtedy firmę o łamanie unijnej dyrektywy o prawach konsumentów - skandynawskie królestwo nie należy co prawda do Unii Europejskiej, ale musi przestrzegać dużej części unijnego prawa. Szybko Norwegów poparli Niemcy. Nintendo oznajmiało wtedy jednak, że w pełni przestrzega prawa UE.

Niestety, sąd przyznał Nintendo rację. Niemcy nie zamierzają się jednak poddawać i szybko tamtejsi urzędnicy zapowiedzieli, że złożą apelację od tej decyzji. Norweski portal PressFire podaje, że już to zrobili.

Źródło tekstu: the verge, wł