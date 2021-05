Niedługo pojawi się Oppo A16

W tamtym roku Oppo zaprezentował smartfony z serii Oppo A15. W tym roku zobaczymy ich następcę.

Chiński Oppo w tamtym roku pokazał dwa telefony z serii A15 - były to Oppo A15 oraz Oppo A15s. Wszystko wskazuje na to, że niedługo zadebiutuje model Oppo A16. Tak wskazują kolejne zakończone procesy certyfikacyjne, a to oznacza, że debiut powinien mieć miejsce już niebawem. Model certyfikowały odpowiednie urzędy w Chinach, Indiach oraz Singapurze. Poprzednie modele swoją wyprawę po świecie rozpoczęły co prawda w Indiach, jednak Oppo A15 trafił również do Polski. Tym razem kolejność powinna być taka sama. Niestety, niewiele wiemy o nadchodzącym budżetowcu chińskiej marki.

Urządzenie na pewno będzie miało akumulator o pojemności 5000 mAh oraz ładowarkę 10 W. Akumulator o takiej pojemności będzie dużym krokiem naprzód w porównaniu do 4230 mAh, który widzieliśmy w przypadku poprzednika. Oczywiście systemem operacyjnym będzie Android 11 razem z nakładką ColorOS 11.1. W przypadku Oppo A15 dostępne były wersje z 2/3/4 GB RAM i 32/64/128 GB pamięci wbudowanej. Także teraz możemy zatem spodziewać się całej plejady wariantów.

Zobacz: Oppo prezentuje trzy nowe smartfony z serii Reno6

Zobacz: Oppo Watch 2 coraz bliżej. Snapdragon Wear 4100 i Wear OS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: dealntech, wł