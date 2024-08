Nie tylko Polacy są smutasami. Nudne telefony wybierają też inni

O gustach się nie dyskutuje? Ależ wszelkie życie jest waśnią o gusty i o smaki — powiedział kiedyś Fryderyk Nietzsche. Polacy lubią nudne telefony, pokazują wyniki sprzedaży różnych wariantów kolorystycznych, ale jak się okazuje, nie tylko Polacy.

Szary i czarny to kolory wybierane przez Amerykanów

A przynajmniej do takiego wniosku można dość na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej przez Android Authority, specjalistyczny serwis poświęcony zagadnieniom Androida, który dociera do 100 mln czytelników, głównie z Ameryki Północnej, ale także do innych angielskojęzycznych destynacji.

Co warto jednak podkreślić, ankieta poświęcona była nowym kolorom smartfonów Google Pixel 9 Pro, a te wyglądają następująco:

Największą popularność zyskał w ankiecie kolor Hazel, czyli szaro-zielony, który przekonał 42,43% głosujących. Drugi był wariant Obsydian, czyli czarno-szary z 20,67% głosów. Na trzecim miejscu wylądował Porcelanowy, czyli ten biało-kremowy z 17,04% głosów, Rose, a więc blady róż zdobył tylko 9,07% głosów. 10,8% czytelników stwierdziło, że wszystkie warianty kolorystyczne są beznadziejne.

Wszystkie warianty obudów Pixeli zobaczyć możecie też na poniższym wideo:

Z racji ograniczenia jedynie do dostępnych wariantów nowych Pixeli ankieta nie była oczywiście pełna. Spróbujmy więc zrobić pełniejszą u nas. Może Czytelnicy Telepolis są odważniejsi w swoich wyborach?

Ankieta Jaki kolor obudowy telefonu najbardziej Ci odpowiada? Czarny Biały Szary lub grafitowy Odcienie granatu Niebieski Odcienie zieleni Odcienie różu Odcienie czerwieni Żółty lub pomarańczowy Odcienie fioletu Odcienie brązu Lustrzane warianty metaliczne Jest mi wszystko jedno

