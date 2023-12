NASA sprawdza nowe kosmiczne łącze. Te film przebył rekordowy dystans

Film, na którym Tatters ściga kropkę, został przesłany w wysokiej jakości w połowie grudnia. Tym samym zapisał się do historii komunikacji na odległość większą, niż 40 razy z Ziemi na Księżyc i z powrotem. Tym samym NASA zaprezentowała, jak można strumieniować na żywo wideo w wysokiej jakości z przestrzeni kosmicznej. To rozwiązanie przyda się przy badaniu obiektów, które znajdują się znacznie dalej niż orbita naszej planety.

Demonstracja polegała na przesłaniu 15-sekundowego filmu przez zupełnie nowy sprzęt telekomunikacyjny: flight laser transciever, czyli laserowy aparat nadawczo-odbiorczy. Film został nadany w ramach misji Psyche, która ruszyła z Ziemi 13 października 2023 roku. Wielki test transmisji miał miejsce 11 grudnia. Wcześniej Psyche nadała kilka sygnałów testowych, a kolejne poprawki pozwoliły podnieść prędkość łącza.

Sygnał został odebrany na Ziemi po 101 sekundach od nadania. Maksymalna przepustowość łącza to 267 megabitów na sekundę. Sygnał został nadany laserem o częstotliwości bliskiej podczerwieni i został odebrany przez Teleskop Hale’a w obserwatorium w Kalifornii. Film był nadawany w pętli, a każda klatka po odkodowaniu była wyświetlana w laboratorium NASA, prawie na żywo.

Demonstracja transmisji laserowej położyła podwaliny pod komunikację na odległości 10-100 razy większe, niż aktualnie najbardziej zaawansowana aparatura radiowa, używana przez misje kosmiczne. Sonda Psyche jest w drodze do pasa asteroidów między Marsem i Jowiszem. Nadawane przez nią sygnały będą więc dobrym testem dla przyszłej komunikacji między Marsem i Ziemią, nawet jeśli planety będą w maksymalnej możliwej odległości od siebie. To kolejny element wielkich przygotowań do wysłania ludzi na Czerwoną Planetę.

Ponieważ aktualnie nic na sondzie Psyche nie rejestruje wideo, naukowcy przygotowali film z kotem. To znacznie lepiej przemawia do wyobraźni Ziemian niż losowe paczki danych testowych. Taters to oczywiście gwiazda, ale poza tym na filmie znajdują się dodatkowe informacje o trasie Psyche i parametrach technicznych transmisji. Są tu też informacje o tętnie, kolorze i gatunku Tatersa.