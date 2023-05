Motorola Razr 40 Ultra już w sklepie. Znamy cenę

Pierwszego czerwca odbędzie się premiera nowych składaków firmy Motorola – czyli tegorocznych modeli z serii Razr. Topowy model Motorola Razr 40 Ultra już zadebiutował w jednym ze sklepów – znamy więc jego cenę.

Motorola już podała oficjalną datę premiery nowych rozkładanych telefonów z serii Razr – zobaczymy je 1 czerwca. Będą to modele Motorola Razr Lite oraz Motorola Razr 40 Ultra. Ten pierwszy może ostatecznie wejść na rynek pod inną nazwą (Motorola Razr 40 Lite?), co do drugiego nie ma już jednak wątpliwości. Lepiej wyposażony model nie tylko pojawił się na oficjalnych renderach, ale także trafił do oferty jednego ze sklepów na Bliskim Wschodzie – Extra.com.

Telefonu nie można oczywiście jeszcze kupić, ale jest już na stronie, co potwierdza jego częściową specyfikację. Jest też cena wersji 8/256 GB – 3999 riali saudyjskich, czyli w przeliczeniu około 4450 zł. Wydaje się to dobrą ceną, ale w Europie to kwota będzie znacznie wyższa. Dla porównania – w tym samym sklepie dokładnie za taką samą cenę można kupić telefon Samsung Galaxy S23 Plus w wersji 512 GB, który w Polsce w oficjalnej dystrybucji kosztuje 6299 zł. Jeżeli proporcje będą zachowane, Motorola Razr 40 Ultra w Polsce może kosztować około 6 tys. zł, co nie jest zachęcającą kwotą.

Specyfikacja podawana przez sklep potwierdza większości to, co już wiemy o rozkładanym telefonie Motoroli, choć są dwie różnice. Razr 40 Ultra ma wewnętrzny zginany wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 1080 x 2640 pikseli. We wcześniejszych przeciekach była mowa o wyświetlaczu 6,7 cala.

Na zewnątrz znalazł się ekran wypełniający niemal całą zewnętrzną klapkę. Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 8+ Gen 1 z pamięcią 8 GB RAM oraz 256 GB UFS. W zestawie znajdą się również aparaty: 12 Mpix + 13 Mpix na zewnątrz oraz 32 Mpix wewnątrz. Co dziwne, w sklepie pojawia się informacja o drugim aparacie wewnętrznym 8 Mpix, choć na renderach widać tylko jedno wycięcie na obiektyw.

Motorola Razr 40 Ultra dostępna będzie w trzech kolorach: czerwonym czarnym i niebieskim.

