Motorola One Hyper pojawia się w Europie

Zaprezentowana w grudniu Motorola One Hyper wreszcie pojawiła się na Starym Kontynencie. Na początku dostępna jest w Europie Zachodniej i Północnej.

Motorola One Hyper zaprezentowana została na początku grudnia, a w pierwszej kolejności zawitała do USA oraz Brazylii. Teraz smartfon dostępny jest również w Europie. Szukać go należy na oficjalnych stronach Motoroli lub Lenovo w Holandii, Niemczech, Francji, Finlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. W krajach strefy euro (poza Finlandią) telefon jest wyceniony na 300 euro na stronie producenta, lub 330 euro w normalnych sklepach (a przynajmniej tak jest w Holandii). Finowie muszą niestety wydać 370 euro, a Norwegowie aż 4000 koron (czyli około 400 euro lub 1700 złotych). Teraz tylko czekać na ewentualną premierę w Polsce.

Telefon ma ma wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,5 cala i z formatem obrazu 19:9. Wysuwany aparat przedni ma 32 Mpix, natomiast podwójny aparat główny może się pochwalić głównym sensorem 64 Mpix oraz obiektywem szerokokątnym 8 Mpix. Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 675, któremu towarzyszy 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (114 GB dla użytkownika). Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Urządzenia dostępne są w wersji niebieskiej oraz orchideowej.

Źródło tekstu: gsmarena, wł