Motorola One dostaje Androida 10

Z aktualizacji do Androida 10 będą mogli cieszyć się użytkownicy kolejnego telefonu. Tym razem dobrą nowinę mamy do posiadaczy Motoroli One.

Motorola One to smartfon z 2018 roku, który zapoczątkował serię… Motorola One. Jest ona bardzo bogata, znajdziemy tam takie urządzenia jak Motorola One Vision, Motorola One Macro, Motorola One Action, Motorola One Zoom, czy wreszcie Motorola One Hyper. Teraz pierwszy telefon z serii otrzyma wreszcie Androida 10. Uaktualnienie ma numer QPK30.54-22 i zawiera również lutowe poprawki bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że Motorola aktualizuje swoje telefony w fazach, a zatem w Polsce możemy poczekać jeszcze kilka dni. Obecnie aktualizacja doszła do Brazylii.

Motorola One ma przekątną ekranu 5,9 cala i układ Snapdragon 625. Do kompletu mamy 4 GB pamięci RAM. Na aplikacje i pliki dostajemy 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą microSD. Podwójny aparat główmy to 13 Mpix + 2 Mpix, a z przodu znajdziemy sensor 8 Mpix. Smartfon jest zasilany przez akumulator o pojemności 3000 mAh z funkcją szybkiego ładowania TurboPower.

Zobacz Motorola One Hyper pojawia się w Europie

Zobacz Już niedługo Motorola Moto G8 Power Lite

Źródło tekstu: gsmarena