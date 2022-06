Motorola Moto G62 bez tajemnic. Będzie warto kupić?

Niedługo na rynku pojawi się kolejna Motorola. Ile będzie kosztowała Motorola Moto G62 i jaką będzie miała specyfikację? Znamy odpowiedzi na te pytania.

Należąca do Lenovo Motorola wrzuca do serii G właściwie wszystkie telefony, jakie tylko się nawiną. Mamy tam zarówno smartfony z łącznością 4G, jak i te ze standardem 5G. Niedługo do rodziny dołączy Motorola Moto G62.

Motorola Moto G62 już bez tajemnic. Jaki będzie nowy telefon?

Czego dokładnie się spodziewać? Smartfon będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i o odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia będzie układ Qualcomm Snapdragon 480+. Towarzyszyć mu będą 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej.

W przypadku aparatu głównego możemy się spodziewać trzech sensorów. Pierwszy będzie mieć 50 Mpix, drugi 8 Mpix, a trzeci 2 Mpix. Przedni aparat to natomiast pojedynczy sensor 16 Mpix. Akumulator będzie miał z kolei 5000 mAh.

Ile będzie taki telefon kosztował? Według danych Winfuture będzie to mniej niż 300 euro. Pamiętajmy jednak, że Motorola Moto G52 kosztuje 250 euro. W przedziale między 250 i 300 euro nie ma zbyt wiele miejsca, by zmieścić G62.

Źródło zdjęć: winfuture

Źródło tekstu: winfuture