Motorola Edge 50 Ultra już w Polsce. W bonusie słuchawki za darmo

Motorola wprowadziła do Polski trzeci, najlepiej wyposażony model z nowej generacji serii Edge – Motorola Edge 50 Ultra. Smartfon jest dostępny z dwoma promocjami na start.

Po kwietniowej premierze trzech nowych smartfonów z serii Edge firma Motorola wprowadziła dziś do Polski ostatni, reprezentujący ją model – topowy wariant Edge 50 Ultra.

Motorola Edge 50 Ultra w Polsce

Smartfon Motorola Edge 50 Ultra w wersji 16 GB + 1 TB jest już dostępny w Polsce, a jego cena wynosi 4499 zł. Urządzenie można kupić w sklepach z elektroniką: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet oraz w sklepach internetowych eLenovo.pl i Sferis. Motorola Edge 50 Ultra w nadchodzących dniach trafi również do oferty operatorów: Play, Plus oraz T-Mobile.

Kupując smartfon Motorola Edge 50 Ultra między 3 a 16 czerwca (włącznie), można połączyć ze sobą dwie promocje.

Pierwszą jest program odkupu Motorola „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfonu do recyklingu – Motorola wraz z partnerem akcji wycenią oddawane w rozliczeniu urządzenie i wypłacą gwarantowane 500 złotych, powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny.

Druga promocja to słuchawki w prezencie. Każdy, kto w okresie promocyjnym kupi smartfon Motorola Edge 50 Ultra, otrzyma do niego w prezencie grafitowe słuchawki Moto Buds+ zaprojektowane przez firmę Motorola przy współpracy z marką Bose. Słuchawki mają rynkową wartość 599 złotych. Aby je otrzymać, wystarczy po zakupie smartfonu zarejestrować się na stronie promocji.

Motorola Edge 50 Ultra to prawie flagowiec

Edge 50 Ultra to najwyżej pozycjonowany model z nowej serii. Urządzenie kusi ekranem pOLED o przekątnej 6,7 cala Super HD (2712 x 1220, 446 ppi) z odświeżaniem 144 Hz, wsparciem dla HDR10+ oraz kalibracją Pantone. Wyświetlacz na szczytową jasność 2500 nitów i chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus.

Sercem Motoroli Edge 50 Ultra jest układ Snapdragon 8s Gen 3. Jego pracę wspiera do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, a na własne dane użytkownik otrzymuje 1 TB pamięci UFS 4.0.

Motorola Edge 50 Ultra przykuwa uwagę obiecującą konfiguracją aparatów z funkcjami Moto AI: główny ma 50 Mpix (1/1.3", f/1,6, OIS), towarzyszą mu szerokokątny 50 Mpix (f/2,0, 122°) z Macro Vision oraz aparat 64 Mpix z teleobiektywem (f/2,4), potrójnym zoomem i stabilizacją OIS. Kamera pozwoli na nagrywanie wideo 4K UHD do 60 fps oraz 4K UHD HDR10+ do 30 fps. Nabywca Edge 50 Ultra będzie mógł robić zdjęcia selfie aparatem o rozdzielczości 50 Mpix (/1,9).

Motorola Edge 50 Ultra pozwala skorzystać z 5G, Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz), Bluetooth 5.4, NFC oraz USB 3.1 gen 2 typu C i standardu DisplayPort 1.4. Nie zabrakło głośników stereo z Dolby Atmos oraz Dolby Head Tracking.

Energię do pracy dostarcza akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 125 W i 50 W bezprzewodowym. Wszystkim dyryguje Android 14 z nakładkę Hello UX, stanowiącą rozwinięcie interfejsu My UX.

Producent zachwala też wygląd i wykończenie Edge 50 Ultra. Smartfon ma ramki z piaskowanego aluminium, a obudowa dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych do wyboru. Wariant czarny (Forest Grey) oraz brzoskwiniowy (Peach Fuzz, kolor roku 2024 Pantone) mają plecki pokryte skórą wegańską, natomiast w limitowanej edycji jasne drewno (Nordic Wood) zastosowane zostało naturalne, drewniane wykończenie o niepowtarzalnym wzorze ze zróżnicowanym układem słojów drewna. Obudowa telefonu zapewnia wytrzymałość IP68.

kwiecień 2024 197 g, 8.59 mm grubości 16 GB RAM 1000 GB, (opcje: 512 GB) - 50 Mpix + 50 Mpix + 64 Mpix + 50 Mpix 6.7" - P-OLED (1220 x 2712 px, 444 ppi) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 3,00 GHz Android v.14.0 4500 mAh, TurboPower, USB-C

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola, opracowanie własne