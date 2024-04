Motorola z potrójną premierą. Oto Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro i Edge 50 Fusion

Motorola zaprezentowała dziś gorąco oczekiwane smartfony Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro i Edge 50 Fusion. Wszystkie kuszą intrygującym wzornictwem, ekranami pOLED, szybkimi układami Qualcomma, a modele Ultra i Pro bardzo obiecującymi aparatami.

Po serii przecieków i spekulacji Motorola wreszcie odkryła karty: zadebiutowały Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro i Edge 50 Fusion.

Nowe modele Motoroli kontynuują designerskie podejście producenta znane z poprzedniej generacji. Poza znanymi już materiałami, takimi jak skóra wegańska, w urządzeniach serii Edge 50 debiutują nowe rodzaje wykończenia. W modelu Edge 50 Ultra jest to naturalne drewno, w Edge 50 Pro perłowy polimer firmy Mazzucchelli 1849, natomiast w Edge 50 Fusion aksamitny wegański zamsz. Motorola ponownie sięga po kolorystykę Pantone, ale ma też nowość – kalibrację wyświetlaczy oraz certyfikat Pantone SkinTone dla aparatu. Każdy z nowych smartfonów spełnia normę odporności na kurz i wodę IP68, można je więc nawet zanurzać.

Wszystkie nowości pracują pod kontrolą najnowszego Androida 14, który wzbogacony został o nakładkę Hello UX, stanowiącą rozwinięcie interfejsu My UX.

Edge 50 Pro

Model Edge 50 Pro jako pierwszy wkracza na polski rynek. Smartfon jest wyposażony w wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Super HD (2712 x 1220, 446 ppi), odświeżany z częstotliwością 144 Hz i wyróżniający się certyfikatem HDR10+ oraz kalibracją Pantone. Szczytowa jasność wyświetlacza sięga 2000 nitów.

Sercem Edge 50 Pro jest najnowszy układ ze średniej półki – Snapdragon 7 Gen 3 wspierany przez 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X. Użytkownik otrzyma też aż 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2.

Sekcję foto tworzy układ trzech aparatów wspieranych przez funkcje sztucznej inteligencji moto ai. Głowna jednostka 50 Mpix (1/1.55") wyróżnia się jasną przysłoną f/1,4 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Wspiera ją moduł szerokokątny 13 Mpix (f/2,2. 120°) z funkcją Macro Vision oraz stabilizowany przez OIS teleobiektyw z potrójnym zoomem optycznym połączony z matrycą 10 Mpix. Za pomocą aparatów można rejestrować wideo o rozdzielczości do 4K UHD (30 fps). Przedni aparat w Edge 50 Pro ma imponujące 50 Mpix (f/1.9) i także oferuje wsparcie ze strony sztucznej inteligencji.



Smartfon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6G (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz), Bluetooth 5.4, NFC oraz USB 3.1 typu C i DisplayPort 1.4. Użytkownicy Edge 50 Pro mogą liczyć na głośniki stereo z Dolby Atmos, a w połączeniu z nowymi słuchawkami moto buds+ także na obsługę technologii Dolby Head Tracking.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 125 W przewodowym oraz bezprzewodowym 50 W.

Motorola Edge 50 Pro debiutuje w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Black Beauty), fioletowej (Luxe Lavender) oraz perłowej (Moonlight Pearl). Wersje czarna oraz fioletowa wykończone są wegańską skórą inspirowaną kolorami Pantone, natomiast perłowa wykorzystuje ręcznie wykonane we Włoszech polimerowe wykończenie – o wyjątkowym dla każdego egzemplarza wzorze.

Edge 50 Ultra

Edge 50 Ultra to flagowy model z nowej serii. Tu również otrzymamy ekran pOLED o przekątnej 6,7 cala Super HD (2712 x 1220, 446 ppi) z odświeżaniem 144 Hz, wsparciem dla HDR10+ oraz kalibracją Pantone. W porównaniu do Edge 50 Pro ekran w modelu Ultra ma wyższą szczytową jasność 2500 nitów. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus.

Moc do pracy Motoroli Edge 50 Ultra zapewnia również jeden z nowszych układów Qualcomma – Snapdragon 8s Gen 3. Jego pracę wspiera będzie do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, a na własne dane użytkownik otrzyma 512 GB lub nawet 1 TB pamięci UFS 4.0.

Fotograficzne możliwości Motoroli Edge 50 Ultra reprezentują: główny aparat 50 Mpix (1/1.3", f/1,6, OIS), szerokokątny 50 Mpix (f/2,0, 122°) z Macro Vision oraz aparat 64 Mpix z teleobiektywem (f/2,4), potrójnym zoomem i stabilizacją OIS. Kamera pozwoli na nagrywanie wideo 4K UHD do 60 fps oraz 4K UHD HDR10+ do 30 fps. Przedni aparat oferuje z kolei rozdzielczość 50 Mpix (/1,9). Także i tu możliwości fotograficzne wspierane są przez sztuczną inteligencję moto ai.

Edge 50 Ultra pozwoli skorzystać z zalet 5G, Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz), Bluetooth 5.4, NFC oraz USB 3.1 gen 2 typu C i standardu DisplayPort 1.4. Nie zabrakło głośników stereo z Dolby Atmos oraz Dolby Head Tracking.

Za czas pracy odpowiada akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 125 W i 50 W bezprzewodowym.

Motorola Edge 50 Ultra kusi eleganckim wykończeniem – ma ramki z piaskowanego aluminium oraz obudowy w trzech niebanalnych wariantach kolorystycznych. Dwa z nich: czarny (Forest Grey) oraz Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone) mają plecki pokryte skórą wegańską, natomiast w edycji jasne drewno (Nordic Wood) zastosowane zostało naturalne, drewniane wykończenie o niepowtarzalnym wzorze dla każdego egzemplarza.

Edge 50 Fusion

Edge 50 Fusion to następca najbardziej przystępnych cenowo przedstawicieli serii Edge, jednak nie brakuje w nim atutów.

Motorola Edge 50 Fusion wyposażona jest w zakrzywiony na krawędziach wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,67 cala, w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu 120 Hz.

Sercem Edge 50 Fusion jest układ Snapdragon 7s Gen 2 wspierany przez 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X. Miejsca na dane na pewno nie zabraknie dzięki pamięci UFS 2.2 nawet 512 GB.

Nieco skromniejsza niż w wyższych modelach jest sekcja foto. W Edge 50 Fusion otrzymujemy dwa tylne aparaty: główny 50 Mpix (f/1,88 z OIS) oraz szerokokątny 13 Mpix (f/2,2, 120°) z Macro Vision. Przedni aparat wykorzystuje sensor 32 Mpix (f/2.45). Głowna kamera pozwala na nagrywanie wideo do 4K UHD 30 fps.



Smartfon łączy się z 5G, Wi-Fi 5 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, ma NFC, USB 2.0 typu C oraz głośniki stereo Dolby Atmos. Został także wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem TurboPower 68 W.

Motorola Edge 50 Fusion dostępna jest z wykończeniem ze skóry wegańskiej – w kolorze błękitnym (Marshmallow Blue) – ale także nowość w postaci tzw. wegańskiego zamszu, w kolorze fuksji (Hot Pink). Dla osób preferujących tradycyjne materiały przygotowany został model granatowy (Forest Blue), wykończony tworzywem PMMA.

Ceny i dostępność

Smartfon Motorola Edge 50 pro (12/512 GB) dostępny jest Polsce w cenie 2999 zł. Można go kupić w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik i Neonet, ale również na stronach sprzedaży eLenovo.pl oraz Sferis. Model Edge 50 Pro znajdziemy także w ofercie operatorów: Plus, Play, Orange i T-Mobile.

Kupując smartfon motorola edge 50 pro pomiędzy 16 a 30 kwietnia (włącznie), można skorzystać jednocześnie z aż dwóch promocji. Pierwszą jest program Motorola „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfonu do recyklingu – można dostać gwarantowane 300 złotych powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny.

Druga promocja jest związana z debiutem w Polsce dousznych słuchawek marki Motorola, zaprojektowanych we współpracy z firmą Bose. Każdy, kto w okresie promocyjnym kupi smartfon Motorola Edge 50 Pro, może otrzymać do niego w prezencie grafitowe słuchawki moto buds+ o rynkowej wartości 599 złotych. Wystarczy po zakupie zarejestrować się na stronie promocji.

Jeszcze w tym kwartale w Polsce pojawią się zarówno flagowa Motorola Edge 50 Ultra, jak i średniopółkowy model Edge 50 Fusion. Informacje o ich dostępności zostaną podane bliżej ich sklepowego debiutu. Motorola Edge 50 Ultra (16 GB/1 TB) trafi do Polski w cenie 4499 złotych, a na Motorolę Edge 50 Fusion (12/512 GB) trzeba będzie wydać 1899 złotych.

