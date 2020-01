Mio Night Vision – obraz z wideorejestratora wyraźny także nocą

Wideorejestrator w samochodzie może uratować kierowcę przed wieloma nieprzyjemnościami. Problem w tym, że nocne nagrywanie często pozostawia wiele do życzenia. Firma Mio ma odpowiedź – system Mio Night Vision.

Rejestratory z rodziny Mio Night Vision to idealne zabezpieczenie dla kierowców, którzy wsiadają za kółko zimą. Szybko robi się ciemno, pogoda potrafi zaskoczyć i nietrudno o wypadek. Tymczasem to właśnie nocne nagrania są największym wyzwaniem dla producentów wideorejestratorów samochodowych.

Urządzenia rejestrujące obraz z trasy to więcej niż kamerka mocowana za szybą. Współczesne wideorejestratory samochodowe to wielozadaniowe urządzenia, których celem jest zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa podróży. Wbudowany moduł GPS czy tryb parkingowy to już standard.

Jednym z niezbędnych rozwiązań, w nowoczesnym urządzeniu tego typu jest asystent jazdy nocnej, którego celem jest poprawienie jakości zarejestrowanego po zmroku obrazu. Zwykle jednak nawet ten dodatek nie gwarantował dostatecznie dobrej jakości nagrań, by mogły one służyć jako dowód czyjejś racji.

Mio rozwiązało ten problem proponując autorską technikę nagrywania Night Vision w 3 wariantach: MioTM Crystal Vision, MioTM Night Vision, MioTM Night Vision Pro.

Technikę Mio Crystal Vision można znaleźć w podstawowych modelach wideorejestratorów Mio. To połączenie odpowiedniego operowania przysłoną, wysokiej jakości obiektywu i nagrywania w wysokiej rozdzielczości. Wbudowane oprogramowanie rozjaśnia nagrania i poprawi ich czytelność nawet w słabo oświetlonych miejscach.



Mio Night Vision to rozwinięcie Crystal Vision. Mio Night Vision poradzi sobie także poza miastem. Dzięki przysłonie obiektywu o wartości nie większej niż f/2,0 wideorejestratory Mio zbierają bardzo dużo światła, by uzyskane nagranie było jasne, a szczegóły na nim zarejestrowana czytelne. Nie bez znaczenia, jest również użycie szklanego, czterowarstwowego obiektywu z wbudowanym filtrem podczerwieni. Mio Night Vision również ma oprogramowanie rozjaśniające nagrania i wydobywające szczegóły.

Night Vision Pro to najbardziej zaawansowane wspomaganie nagrywania nocą. Wersja Pro wyróżnia się sensorem optycznym SONY Stravis. Gwarantuje on czytelne i przejrzyste nagranie nawet w momentach minimalnego oświetlenia.

Dzięki stworzeniu rozwiązań Mio Night Vision firma Mio zapewniła maksymalnie najlepszą z możliwych jakość nagrań po zmroku.

Źródło zdjęć: Mio

Źródło tekstu: Mio