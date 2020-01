Microsoft Surface Duo na zdjęciach. Satya Nadella już go używa

Microsoft Surface Duo to pierwszy smartfon Microsoftu z Androidem i w ogóle pierwszy smartfon po dłuższej przerwie. Smartfon ma się ukazać na rynku przed Świętami 2020 roku, ale Satya Nadella, CEO Microsoftu używa go już dziś.

Microsoft Surface Duo został zapowiedziany w październiku 2019 roku. Smartfon został wyposażony w dwa ekrany o przekątnej 5,6 cala, połączone zawiasem, który pozwala obracać je o 360 stopni.

Satya Nadella używa prototypu od dłuższego czasu. Już wcześniej wypowiadał się na temat nadchodzącego smartfonu Microsoftu i chwalił go za wszechstronność, elastyczność i interfejs użytkownika. O tym drugim niestety jeszcze nic nie wiemy. Na pewno Microsoft zastosuje rozwiązania ułatwiające pracę z aplikacjami Microsoft Office na dwóch ekranach.

Satya Nadella pokazał się ze smartfonem Surface Duo w przestrzeni publicznej. Amerykańskie media uwieczniły, jak pokazuje składany smartfon Brianowi Sozzi. Dziennikarz Yahoo! Finance na Twitterze przyznał, że zahipnotyzował go nowy składany Surface. Smartfon określił jako bardzo elegancki. Ze zdjęcia można wnioskować, że Surface Duo jest relatywnie cienki, a w dłoniach CEO Microsoftu wygląda na urządzenie lekkie i dobrze dopasowane do rozmiaru dłoni. Przypuszczam, że na lewym ekranie widnieje lista plików (Word?), na prawym zaś prawdopodobnie otwarty dokument.

Microsoft CEO @satyanadella pulls out the new foldable Surface and I get mesmerized. Darn slick device! @YahooFinance pic.twitter.com/OxWK3jAGLS