Micosoft prezentuje jak będa wyglądać aplikacje na Surface Duo i Surface Neo

Microsoft ma już działające prototypy urządzeń Duo i Neo, ale to nie oznacza, że w pełni gotowe jest oprogramowanie. Tym razem firma postanowiła zapytać twórców aplikacji, o to co sądzą o wyświetlaniu ich programów na dwóch ekranach.

Surface Duo oraz Surface Neo to urządzenia wyczekiwane od dawna. Wcześniej funkcjonowały jako kolejno: Surface Phone, Surface Mobile i Andromeda. W technologicznym świecie coraz więcej osób powątpiewało, że to kiedykolwiek powstanie. W październiku jednak Microsoft oficjalnie zapowiedział nowe urządzenia, które pojawią się oficjalnie pod koniec tego roku. Surface Duo to zginany telefon z Androidem, natomiast Surface Neo to zginany tablet z Windowsem.

Teraz Microsoft postanowił zapytać twórców aplikacji, co sądzą o wyświetlaniu ich oprogramowania na dwóch ekranach. Okazuje się, że w wersji standardowej wszystko będzie ukazywać się na jednym wyświetlaczu. Użytkownik będzie jednak mógł rozwinąć widok aplikacji na oba. Inne dostępne opcje to dwie różne strony dokumentu na obu stronach czy widok ogólny na jednym ekranie i szczegółowy na drugim. Microsoft przyznaje jednak, że twórcy aplikacji na pewno wymyślą inne - bardziej pasujące - metody.

