LG Rollable pod znakiem zapytania - zwijany smartfon może się nigdy nie ukazać

Mimo prezentacji podczas targów CES 2021 przyszłość zwijanego smartfona LG stoi pod znakiem zapytania. Urządzenie może się nigdy nie ukazać, nawet jeśli producent nie wycofa się z rynku.

Plotki o tym, że LG pracuje nad smartfonem zwijanym wyświetlaczem można było usłyszeć od wielu miesięcy. W końcu podczas targów CES 2021 doczekaliśmy się ich potwierdzenia, a sam telefon pojawił się na krótkim przerywniku podczas głównej konferencji producenta. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się wtedy, że urządzenie miałoby się pojawić na rynku pod nazwą LG Rollable, a jego premiera mogłaby nastąpić już we wrześniu.

Jak się jednak okazuje, wcale nie jest to takie pewne. Jak donosi The Korea Herald, producent nie ma aktualnie żadnych definitywnych planów dotyczących wprowadzenia na rynek rozwijanego smartfona i pozostaje otwarty na każdą ewentualność. Niestety oznacza to najpewniej tyle, że telefon jednak się nie ukaże. Gwoździem do jego trumny miałyby być fatalne wyniki sprzedażowe modelu LG Wing, zniechęcające firmę do dalszych eksperymentów.

Wszystko to przy założeniu, że LG nie wycofa się do tego czasu całkowicie z rynku smartfonów. Coraz więcej doniesień sugeruje, że właśnie taki obrót wydarzeń jest najbardziej prawdopodobny, choć producent oficjalnie dementuje każdą pogłoskę na ten temat.

Źródło zdjęć: LG

Źródło tekstu: The Korea Herald