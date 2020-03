LG G9 ThinQ nigdy nie powstanie

Wcześniej pisaliśmy, że tegoroczny LG G9 ThinQ prawdopodobnie nie będzie flagowcem, a raczej reprezentantem średniej półki cenowej. Okazuje się, że nie możemy liczyć nawet na to. Taki model jak LG G9 ThinQ po prostu nigdy się nie pojawi.

Jesteśmy świadkami końca pewnej epoki w historii działu mobilnego LG. Zawsze mniejszy z koreańskich producentów pokazywał dwa flagowce, jeden należał do serii V, drugi natomiast do serii G. Te czasy jednak jak widać się skończyły, a jedynym modelem z najwyższej półki będzie reprezentant serii V. Tak mówią właśnie koreańskie media. LG podjął decyzję o całkowitym zakończeniu wydawania modeli z serii G.

W zamian za G9 zobaczymy telefon 5G, który będzie znajdował się na średniej półce cenowej. To właśnie jego specyfikacja do tej pory uchodziła za ta, którą będzie mógł się pochwalić niedoszły G9. Przypomnijmy LG G9 ThinQ miał mieć wyświetlacz OLED o przekątnej z zakresu 6,7-6,9 cala. Do tego cztery aparaty fotograficzne z tyłu, gniazdo audio 3,5 mm oraz akumulator o pojemności 4000 mAh.

Źródło tekstu: naver via phonearena