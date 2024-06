Lenovo Tab Plus w Polsce od 3 lipca. Tablet i głośnik Bluetooth w jednym

Firma Lenovo zaprezentowała dziś tablet Lenovo Tab Plus. Urządzenie wyróżnia się ekranem 11,5 cala oraz ośmioma potężnymi głośnikami JBL z dźwiękiem Dolby Atmos. W Polsce od lipca.

Lenovo Tab Plus to 11,5-calowy tablet z wyświetlaczem IPS w rozdzielczości 2K (2000 X 1200) z odświeżaniem 90 Hz, o jasności 400 nitów. Ekran wyróżnia się certyfikatami TÜV Rheinland potwierdzającymi skuteczną redukcję poziomu niebieskiego światła i migotania. Tablet ma wbudowany tryb immersyjnego czytania, który symuluje kolory prawdziwej kartki książki, i może być używany jako cyfrowa ramka na zdjęcia lub zegar w trybie gotowości.

Tablet czy głośnik Bluetooth?

Tablet został wyposażony w osiem głośników JBL Hi-Fi, w tym cztery matrycowe głośniki wysokotonowe i cztery głośniki niskotonowe o zrównoważonej sile, umieszczone w 4 komorach audio o łącznej pojemności 22 ml. Całość emituje dźwięk stereo o mocy 26 W. System audio w Lenovo Tab Plus zapewnia zgodność z technologią Dolby Atmos, a podczas korzystania ze słuchawek przetwarza dźwięk wysokiej rozdzielczości o częstotliwości 24 bitów i 96 kHz.

Jak przekonuje producent, system audio w Lenovo Tab Plus został tak skonstruowany, że tablet może być używany jako głośnik Bluetooth. W takiej konfiguracji tablet będzie odtwarzał dźwięk przesyłany strumieniowo z innego urządzenia przenośnego, np. smartfonu.

Spersonalizowana kontrola głośności pozwala precyzyjnie dostroić ustawienia audio w zależności od potrzeby. Tablet automatycznie zwiększa głośność, gdy otwarta jest ulubiona aplikacja muzyczna lub podcast, a ścisza dźwięk, gdy użytkownik korzysta na przykład z przeglądarki.

Solidne wnętrze średniaka

Sercem najnowszego tabletu Lenovo jest układ MediaTek Helio G99, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM. Dostępne są dwa warianty pamięci wewnętrznej: 128 i 256 GB z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Lenovo Tab Plus zarządzany jest poprzez system Android 14. Producent obiecuje aktualizacje systemu operacyjnego przez 2 lata i poprawki zabezpieczeń do czerwca 2028 r.

Tablet jest wyposażony w akumulator 8600 mAh, zapewniającą maksymalny czas transmisji strumieniowej wynoszący 12 godzin i szybkie ładowanie 45 W, pozwalające w pełni naładować tablet w zaledwie 90 minut.

Lenovo Tab Plus ma grubość 7,77 mm z wybrzuszeniem w dolnej części do 13,58 mm, wyposażony jest również w zintegrowaną podstawkę zapewniającą możliwość regulacji kąta nachylenia do 175 stopni. Całość waży 650 g. Obudowa zapewnia lekką odporność na pył i wodę na poziomie IP52.

Ceny i dostępność

Tablet Lenovo Tab Plus jest już dostępny na wybranych rynkach światowych w cenie początkowej zaczynającej się od 279 euro (z VAT) i 289,99 dolarów. W Polsce dostępny w sprzedaży będzie od 3 lipca w cenie początkowej zaczynającej się od 1499 zł.

