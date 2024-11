iPhone 17 ze zmienionym ekranem? To bardzo możliwe

Cała rodzina iPhone 17 w 2025 r. może zadebiutować z jedną ogromną zmianą. Chodzi o wyświetlacz.

120 Hz dla całej rodziny iPhone 17

Najnowsze doniesienia koreańskiego portalu ETNews wskazują na to, że cała rodzina iPhone 17 (w tym model podstawowy i Air) zadebiutuje w 2025 roku wraz z ekranem ProMotion Display ze 120 Hz.

Byłaby to spora zmiana, gdyż do tej pory, od serii iPhone 13, jedynie modele Pro i Pro Max były wyposażone w matryce LTPO ProMotion o odświeżaniu 120 Hz. LTPO to inaczej niskotemperaturowy tlenek polikrystaliczny wykorzystywany w ekranach OLED, który pozwala na zastosowanie technologii zmiennego odświeżania od 1 do 120 Hz, przekładające się na mniejsze zużycie baterii.

Tego typu wyświetlacze sprawiają, że przewijanie ekranu czy oglądanie treści wideo jest znacznie płynniejsze. To już kolejny raz, gdy pojawia się pogłoska, że cała linia iPhone 17 otrzyma ekrany 120 Hz, co ostatnio potwierdził szef firmy Display Supply Chain Consultants, Ross Young.

Do tej pory iPhone 16 i iPhone 16 Plus używały ekranów 60 Hz. iPhone 17 zostanie ogłoszony prawdopodobnie we wrześniu 2025 r.

Źródło zdjęć: asharkyu / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Macrumors