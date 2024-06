iPhone 16 Pro i Pro Max z nowością. Zapowiada się rewelacyjnie

We wrześniu Apple zaprezentuje nowe iPhone'y. Na temat telefonów pojawiły się ciekawe doniesienia, które brzmią bardzo obiecująco.

Jeśli wieloletnie plany wydawnicze się nie zmienią, to we wrześniu firma z Cupertino zaprezentuje nowe modele iPhone'ów. Chociaż te nie mają wprowadzić wielkiej rewolucji i być raczej delikatnym usprawnieniem w porównaniu z poprzednią generacją, to kilka plotek brzmi naprawdę interesująco. Najnowsze dotyczą ekranów w modelach iPhone 16 Pro oraz 16 Pro Max.

Nowe iPhone'y z wyjątkowymi ekranami

Co na razie wiemy o nowych iPhone'ach? Według dotychczasowych plotek, po kilku latach bez zmian, doczekają się one większych ekranów. Poza tym smartfony mają być wyposażone w większe matryce aparatów, co powinno (w teorii) przełożyć się na lepszą jakość zdjęć. Poza tym mają mieć dodatkowy, dotykowy i haptyczny przycisk Capture, ale nie wiadomo, do czego ma on dokładnie służyć.

Z kolei najnowsze plotki dotyczą ekranów, a konkretnie ramek wokół nich. Znany informator Setsuna Digital ujawnił na Weibo, że iPhone'y 16 Pro i 16 Pro Max mają mieć rekordowo cienkie ramki. W przypadku pierwszego mowa o grubości zaledwie 1,2 mm. Jeszcze lepiej ma to wyglądać w wersji Pro Max, gdzie ramka będzie miała jedyne 1,15 mm. Dla porównania iPhone 14 Pro miał ramkę 2,15 mm, a iPhone 15 Pro 1,71 mm, więc poprawa ma być znacząca.

To właśnie dużo cieńsze ramki miały umożliwić inżynierom Apple stworzenie telefonów z większymi ekranami. Nadal będą one fizycznie większe od swoich poprzedników, ale dzięki tej zmianie różnica nie będzie aż tak bardzo odczuwalna dla użytkowników.

Zobacz: Czy Pixele robią dobre zdjęcia? Czytelnicy Telepolis zabrali głos

Zobacz: Twój samsung nie dostanie przydatnej funkcji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Media Whale Stock / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena