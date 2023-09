Jak łatwo naprawić iPhone'a 14? iFixit obniżył ocenę

iFixit obniżył ocenę iPhone'a 14 za łatwość naprawy. To przez politykę firmy Apple, dotyczącą napraw i użycia części niezatwierdzonych przez giganta z Cupertino.

Gdy w ubiegłym roku serwis iFixit wziął na swój warsztat iPhone'a 14, wystawił mu całkiem wysoką ocenę za łatwość naprawy – 7/10. Na tak wysoką notę smartfon Apple'a zasłużył sobie zaktualizowaną w stosunku do poprzednika konstrukcją wewnętrzną, która ułatwia ten proces.

Niższa ocena za upór Apple'a

Firma Apple zmieniła konstrukcję swojego smartfonu, ale jednocześnie kontynuowała swoją politykę parowania części. Nakłada ona ograniczenia na oprogramowanie, jeśli części użyte do naprawy nie zostały zatwierdzone przez Apple'a. Skłoniło to serwis iFixit do drastycznego obniżenia wystawionej urządzeniu oceny.

Nowa ocena, 4/10 ("nie polecam") pojawiła się po ponownej ocenie przez iFixit stopnia trudności w wykonaniu większości poważnych napraw, takich jak wymiana pękniętego ekranu czy tylnego panelu. Jednym z bardziej wstrząsających przykładów jest to, że wymiana tylnego panelu szklanego wymagałaby sprawdzenia oprogramowania przez firmę Apple. Użytkownicy posiadający w swoim iPhonie 14 niezatwierdzone części otrzymują wyskakujące okienka z informacją, że ich urządzenie używa nieoryginalnych części lub utraci niektóre podstawowe funkcje, w zależności od wymienionego komponentu.

iFixit zwrócił również uwagę na to, że warsztaty należące do programu "Niezależnego dostawcy usług naprawczych" są zmuszane przez firmę Apple do wysyłania danych osobowych klientów i muszą zgodzić się na pięcioletnie audyty, jeśli chcą w dalszym ciągu wykonywać naprawy zatwierdzone przez Apple. Gigant z Cupertino nie skomentował tego problemu.

