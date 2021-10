iPhone 14 będzie miał rekordowo dużo pamięci

Apple szykuje małą rewolucję w swoim podejściu do pamięci wbudowanej. Następny iPhone będzie jej miał rekordowo dużo.

Apple zawsze miał inne podejście dotyczące pamięci wbudowanej niż Android. Brak kart pamięci bardzo mocno wpływał na cenę poszczególnych wersji iPhone'ów. Ostatnio jednak Apple zwiększa zasób pamięci wbudowanej. Najnowsza seria iPhone 13 ma maksymalnie 1 TB miejsca na dane użytkownika. Mamy jednak bardzo dobrą wiadomość dla użytkowników iOS. Następna seria telefonów Apple'a będzie miała jej dużo więcej. Nawet 2 TB. Nie wiadomo, które urządzenia serii iPhone 14 na pewno będą tyle miały, ale najpewniej będą to modele Pro i Pro Max.

W przypadku pozostałych telefonów najprawdopodobniej możemy się spodziewać wzrostu z 512 GB pamięci wbudowanej to 1 TB pamięci wbudowanej. Do debiutu serii iPhone 14 zostało jeszcze mnóstwo czasu, dopiero co pojawiły się iPhone'y 13. Niemniej już teraz pojawiają się przecieki na temat iPhone'a 14. Były już rendery i możliwość pojawienia się modelu Max. Prace ruszyły zatem z kopyta. Trwają też prace nad składanymi smartfonami amerykańskiego producenta.

