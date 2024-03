Apple szykuje nowe iPady. Znamy termin i szczegóły

MacBook Air z nowym czipem Apple M3 już jest w sklepach. Będzie też nowy iPad i kolekcja akcesoriów.

Zwykle MacBook Air jest odświeżany razem z iPadem Pro, ale w marcu 2024 Apple pokazał tylko laptopa. Jednak nie ma powodów do obaw – nowy tablet także jest w drodze. Apple jeszcze tego nie potwierdził, ale mamy informacje z wiarygodnego źródła: z nowego raportu Marka Gurmana dla Bloomberga.

iPad Pro z ekranem OLED, 12-calowy iPad Air

Gurman informuje, że Apple szykuje nowego iPada Pro i iPada Air. Razem z nimi ma pojawić się kolejna wersja aktywnego rysika Apple Pencil oraz nowy projekt klawiatury Magic Keyboard. Nowy sprzęt zobaczymy pod koniec marca lub na początku kwietnia, razem z systemem iPadOS 17.4.

W kolekcji Apple ma pojawić się także długo oczekiwany 12,9-calowy iPad Air. Dotychczas ta przekątna była zarezerwowana tylko dla wyższej klasy tabletów. Poza nowymi komponentami wewnątrz tablety dostaną jedną bardzo ważną zmianę, która ucieszy osoby korzystające z nich razem z klawiaturą – kamera frontowa zostanie przeniesiona na dłuższą krawędź we wszystkich modelach (tak jak w iPadzie 10. generacji). To ułatwi logowanie się przez FaceID i prowadzenie wideokonferencji. Niewykluczone, że będzie to wymagało przeniesienia magnetycznego uchwytu i ładowarki indukcyjnej dla Apple Pencil na krótszą krawędź tabletów.

Kolejna ważna zmiana to przejście na ekrany OLED w iPadach Pro, niezależnie od przekątnej. Obecnie dostępne modele używają ekranów mini-LED lub LCD z podświetleniem LED. W konsekwencji spodziewamy się, że niektóre iPady Air odziedziczą panele mini-LED.

Jakie zmiany czekają rysik Apple Pencil? Tego na razie nie wiemy. Jest za to pewne, że nowe iPady nie będą już współpracować z pierwszym modelem, ładowanym przez złącze Lightning. Nowa Magic Keyboard zaś dostanie więcej aluminium, przez co będzie sztywniejsza i solidniejsza. Wykończenie zewnętrzne raczej się nie zmieni – wciąż będzie to przyjemne w dotyku tworzywo sztuczne. Spodziewamy się też większego gładzika.

