Infinix obniża ceny. Dwa smartfony kupisz o 200 zł taniej

Ruszyła promocja na smartfony firmy Infinix. Dwa urządzenia u partnerów handlowych producenta są dostępne w cenie niższej o 200 zł.

Infinix Zero Ultra

Infinix Zero Ultra to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w opracowaną przez Infinix technologię błyskawicznego ładowania 180 W Thunder Charge, pozwalającą go w pełni naładować w zaledwie 12 minut. Model ten ma tylny aparat fotograficzny o rozdzielczości 200 Mpix z optycznym stabilizatorem obrazu oraz 13-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix i towarzyszy mu podwójna lampa błyskowa.

Smartfon oferuje również 6,8-calowy bezramkowy zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FullHD+. Zero Ultra ma moduł NFC i dwa sloty na karty SIM 5G. Do dyspozycji użytkownika jest 8 GB RAM-u z możliwością poszerzenia tej pamięci do 13 GB (dodatkowe 5 GB pamięci wirtualnej). Pojemność akumulatora wynosi 4500 mAh. Urządzenie jest sprzedawane w zestawie z zaawansowaną ładowarką, która naładuje również inne urządzenia, takie jak laptop czy tablet. Wykorzystuje ona technologię GaN, opartą na wydajnych i energooszczędnych półprzewodnikach z azotku galu.

Infinix Note 12 Pro 5G

Model Note 12 Pro 5G wyróżnia się wydajnym procesorem MediaTek Dimensity 810, potrójnym zestawem fotograficznym z tyłu, z głównym aparatem 108 Mpix i poczwórną lampą błyskową. Przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix i ma obiektyw w wcięciu w górnej części wyświetlacza AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości FullHD+.Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 33 W. Urządzenie ma 8 GB RAM-u z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 5 GB pamięci wirtualnej.

Dostępność i cena

Z promocji Infinix można skorzystać u partnerów handlowych marki do 31 grudnia 2022 roku. Oba smartfony są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i białej. Infinix Zero Ultra 8/256 GB kosztuje 2799 zł (obniżka z 2999 zł), natomiast za model Infinix Note 12 Pro 5G 8/128 GB trzeba zapłacić 1199 zł (obniżka z 1399 zł).

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Infinix