Infinix prezentuje smartfony z serii Note 30

Infinix zaprezentował trzy smartfony z serii Note 30. Urządzenia mają duże wyświetlacze FullHD+, nawet 8 GB RAM-u oraz pojemne akumulatory. Jest też nowy model Infinix Hot 30 Play NFC z baterią 6000 mAh.

Infinix Note 30

Infinix Note 30, czyli podstawowy model z nowej serii smartfonów tej marki, ma wymiary 168,62 x 76,6 x 8,5 mm i waży 219 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.0). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 64 Mpix (f/1.69) i towarzyszą mu 2-megapikselowy czujnik głębi (f/2.4) oraz dodatkowy aparat AI.

Wewnątrz obudowy pracuje układ MediaTek Helio G99, współpracujący z 8 GB RAM-u LPDDR4X i 128 lub 256 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowe 2 TB za pomocą karty pamięci microSD. Infinix Note 30 oferuje łączność komórkową do 4G LTE, a także Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W oraz pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem XOS 13.

Infinix Note 30 5G

Drugi z nowych smartfonów to Infinix Note 30 5G, który różni się od pokazanego powyżej modelu nie tylko obsługą sieci 5G. Urządzenie jest minimalnie mniejsze i lżejsze (168,51 x 76,51 x 8,45 mm, 204,7 g), ale ma taki sam wyświetlacz i przedni aparat. Główny aparat z tyłu ma z kolei wyższą rozdzielczość – 108 Mpix (f/1.75).

Smartfon napędzany jest układem MediaTek Dimensity 6080, który współpracuje z 4 lub 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej. Jest też slot na kartę pamięci microSD (do 2 TB). Infinix Note 30 5G pozwala na korzystanie z sieci komórkowych piątej generacji, oferuje też łączność Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.1. Akumulator, szybkie ładowanie oraz zainstalowane oprogramowanie są takie same, jak w podstawowym modelu.

Infinix Note 30 Pro

Najlepiej wyposażony jest Infinix Note 30 Pro, który ma takie same wymiary i masę, jak Note 30 5G. Wyświetlacz ma taką samą przekątną, rozdzielczość i częstotliwość odświeżania, ale został wykonany w technologii AMOLED. Smartfon dzieli z Note 30 5G również aparaty fotograficzne.

Infinix NBote 30 Pro jest napędzany układem MediaTek Helio G99, który współpracuje z 4 lub 8 GB RAM-u LPDDR4X i 128 lub 256 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowe 2 TB (maksymalnie) za pomocą karty pamięci microSD. Pod względem obsługiwanych standardów łączności model ten jest podobny do Infinixa Note 30. Akumulator o pojemności 5000 mAh można za to szybciej naładować, korzystając z mocy do 68 W.

Infinix Hot 30 Play NFC

Infinix zaprezentował po cichu model Hot 30 Play NFC. Urządzenie ma wymiary 170,57 x 77,50 x 8,60 mm i masę 205 g. Z przodu został zamontowany 6,82-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 720 x 1640 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz. Zestaw fotograficzny to dwa aparaty z tyłu (16 Mpix f/1.6 + aparat AI) oraz jeden z przodu (8 Mpix).

Sercem smartfonu jest układ MediaTek Helio G37, współpracujący z 4 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 GB pamięci masowej eMMC 5.1. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty pamięci o pojemności do 1 TB. Smartfon oferuje łączność 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz NFC. W komplecie jest również akumulator o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W, a także czuwający nad wszystkim system Android 13 z interfejsem XOS 12.6.

Dostępność i cena

Infinix Note 30 będzie dostępny w kolorach Obsidian Black (czarnym), Sunset Gold (złotym) i Interstellar Blue (niebieskim), Note 30 5G będzie dostępny w kolorach Magic Black, Sunset Gold i Interstellar Blue, a Note 30 Pro będzie dostępny w kolorach Magic Black i Variable Gold. Model Hot 30 Play NFC będzie można kupić w kolorach Mirage Black (czarnym), Blade White (białym) i Bora Purple (purpurowym).

Nowe smartfony trafią 24 maja 2023 roku do sprzedaży w Nigerii. Wtedy poznamy również cenę tych urządzeń.

