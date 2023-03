Debiutuje Infinix Hot 30i. Ma 8 GB RAM-u i niską cenę

Infinix wprowadza do sprzedaży swój nowy tani smartfon, model Hot 30i. Urządzenie oferuje 8 GB RAM-u, aparat 50 Mpix i pojemny akumulator. A z przodu obowiązkowa lampa błyskowa dla lepszych zdjęć selfie.

Infinix Hot 30i to najnowszy smartfon tej marki. Urządzenie ma wymiary 164 x 75,75 x 8,4 mm i waży 191 g. Z przodu znalazł się 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1612 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz i świecący z jasnością do 500 nitów. Ekran ma w górnej części małe wcięcie mieszczące obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix. Jak wszystkie smartfony marki Infinix, również i ten ma z przodu lampę błyskową LED. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.6).

Za płynne działanie interfejsu systemowego oraz wszystkich zainstalowanych na pokładzie aplikacji i gier odpowiada układ MediaTek Helio G37. Współpracuje on z 8 GB RAM-u (LPDDR4X) oraz 128 GB pamięci masowej (eMMC 5.1), rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Smartfon obsługuje sieci 4G LTE, oferuje również łączność Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 10 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem XOS 12.

Dostępność i cena

Infinix Hot 30i od 3 kwietnia będzie dostępny w sprzedaży w Indiach. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne: Mirror Black (czarna) i Glacier Blue (niebieska). Cena wyniesie 8999 rupii (475 zł).

Źródło zdjęć: Shutterstock, Infinix

Źródło tekstu: Infinix