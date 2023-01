Ruszył Tydzień Huawei. Są niższe ceny i dodatkowe prezenty

Wystartował Tydzień Huawei, czyli promocje i dodatkowe rabaty w sklepie internetowym na huawei.pl. Aby z nich skorzystać, trzeba być subskrybentem newslettera marki.

Tydzień Huawei na huawei.pl trwa od 23 do 29 stycznia 2023 roku. W tym czasie w niższej cenie można kupić między innymi wybrane modele smartfonów i laptopów chińskiej marki. W ramach promocji można też zgarnąć prezent lub zniżkę na dodatkowy sprzęt.

Jak zdobyć rabat?

Tydzień Huawei to promocje dla subskrybentów newslettera marki. Jeśli ktoś nie należy do tego grona, a chciałby skorzystać z niższych cen wystarczy się do tego newslettera zapisać. Dokonać tego można na stronie huawei.pl. Można dzięki temu otrzymać kod rabatowy, uprawniający do obniżenia cen wybranych produktów o 200 zł. Następnie wystarczy udać się pod ten adres, wybrać produkt (lub produkty) objęte promocją i w koszyku dodać kupon rabatowy.

Produkt Cena rekomendowana Cena promocyjna Cena po użyciu kuponu promocyjnego Najniższa cena z 30 ostatnich dni Prezent Laptopy Huawei MateBook D16 2022 Intel i5 8/512 GB szary 3999 zł 3399 zł 3199 zł 3399 zł Mysz HuaweiCD23 o wartości 179 zł. Możliwość dokupienia w zestawie: Router AX2 za 49 zł Huawei MateBook D14 2021 Intel i5 8/512 GB srebrny 3899 zł 3399 zł 3199 zł 2699 zł Huawei MateBook E Intel i5 16/512 GB szary 5699 zł 5199 zł 4999 zł 4599 zł Smartfony Huawei Nova 10 Pro 8/256 GB czarny/srebrny 2999 zł 2799 zł 2999 zł Etui o wartości 69,90 zł oraz smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active o wartości 699 zł Huawei Mate 50 Pro 8/256 GB czarny/srebrny 5999 zł 5799 zł 5999 zł Etui Flip Cover o wartości 139,90 zł, słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 o wartości 699 zł oraz przedłużona, 3 letnia gwarancja o wartości 699 zł Huawei Mate 50 Pro 8/512 GB pomarańczowy 6499 zł 6299 zł 6499 zł Tablety Huawei MatePad 11 szary 1999 zł 1799 zł 1699 zł Klawiatura HuaweiSmart Magnetic o wartości 499 zł Zegarki Huawei Watch Fit 2 Elegant srebrny 999 zł 799 zł 999 zł Możliwość dokupienia w zestawie: pasek za 9,90 zł, słuchawki Huawei Freebuds SE za 149 zł

Liczba promocyjnych produktów jest ograniczona. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Huawei Nova 10 Pro - test smartfona za drogiego o tysiaka

Zobacz: Ten smartfon udowadnia, że lustrzanki to przeszłość (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Huawei