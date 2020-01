Huawei się nie poddaje i wprowadza model Mate 30 Pro do kolejnego kraju w Europie

​ ​ O ile w Chinach Huawei Mate 30 Pro święci triumfy, tak w Europie ma on utrudnione zadanie. Niewielu klientów z własnej woli pozbędzie się usług Google'a. Huawei jednak nie poddaje sie i wprowadza swojego flagowca do kolejnego kraju.

Tym razem Huawei zawitał do Bułgarii. Ten południowosłowiański kraj już niedługo stanie się domem dla stu egzemplarzy chińskiego flagowca. To bardzo ograniczona partia, ale Bułgaria nie jest wyjątkiem - Huawei wprowadził sto sztuk modelu także do Polski. Elitarna setka otrzyma za darmo słuchawki Freebuds 3. Klientom będzie tez przysługiwała jednorazowa bezpłatna wymiana ekranu/tylnej obudowy w przypadku uszkodzeń w ciągu 6 miesięcy od zakupu i darmowy odbiór oraz wysyłka po naprawach gwarancyjnych. Chętni Bułgarzy będą musieli zapłacić 1999 BGN, czyli około 4335 złotych.

Jednocześnie aż do 19 stycznia zamówić można Mate'a 30 Pro w Polsce. Huawei oferuje tutaj bliźniaczo podobny program opieki VIP. Telefon w Polsce jest jednak tańszy, kosztuje bowiem 4299 złotych.

