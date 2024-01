Huawei MatePad Pro 13.2 już do kupienia. Za darmo klawiatura i rysik

Potężny tablet Huawei MatePad Pro 13.2 w końcu wchodzi do sprzedaży. Od dziś można go kupić w specjalnej ofercie premierowej, podczas której nabywcy otrzymają jako bonus klawiaturę i rysik o wartości około 1300 zł.

Huawei MatePad Pro 13.2 w regularnej sprzedaży będzie dostępny dopiero 19 lutego, jednak już teraz, do 18 lutego 2024 r., można go kupić w ofercie premierowej. Pierwsi nabywcy otrzymają w prezencie klawiaturę Huawei Smart Magnetic Keyboard i rysik M-Pencil (3. generacji) o łącznej wartości 1298 zł. Sugerowana cena tabletu Huawei MatePad Pro 13.2 wynosi 4499 zł.

MatePad Pro 13.2 dostępny będzie wyłącznie w oficjalnym sklepie huawei.pl, gdzie na kupujących czekają też dodatkowe korzyści, jak możliwość przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok w obniżonej cenie, 20 rat z RRSO 0%, punkty w programie lojalnościowym, czy 50 zł obniżki dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter.

Huawei MatePad Pro 13.2: duży tablet z ekranem OLED

Huawei MatePad Pro 13.2 to jeden z większych tabletów na polskim rynku.

Urządzenie kusi ogromnym ekranem Flexible OLED o przekątnej 13,2 cala, rozdzielczości 2.8K (2880 x 1920) i praktycznych proporcjach 3:2. Częstotliwość odświeżania obrazu sięga 144 Hz. Wyświetlacz zapewnia jasność do 1000 nitów i pełne pokrycie przestrzeni barw P3.

Nowość Huawei jednocześnie charakteryzuje się bardzo płaską obudową o grubości zaledwie 5,5 mm i masie 580 g. Na bokach obudowy MatePada Pro 13.2 znalazło się miejsce na zestaw 4 głośników niskotonowych oraz 2 głośników wysokotonowych.

Sercem tabletu jest układ Kirin 9000W z taktowaniem CPU do 2,5 GHz i układem graficznym Maleoon 910. Tablet ma też 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Funkcje komunikacyjne reprezentuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, a także własna technologia Huaweia – NearLink, standard bezprzewodowej łączności bliskiego zasięgu o zaletach Bluetooth oraz Wi-Fi. Rozwiązanie to wykorzystywane jest do łączności z rysikiem M-Pencil.

MatePad Pro 13.2 jest wyposażony w dwa aparaty tylne – główny 13 Mpix (f/1,8, PDAF) oraz szerokokątny 8 Mpix (f/2,2), natomiast z przodu w ekranowym wycięciu znalazł się aparat 16 Mpix z dodatkowym czujnikiem ToF 3D.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 10 100 mAh z ładowaniem SuperCharge 88 W.

Huawei MatePad Pro 13.2 pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 4 z pakietem aplikacji, które mają zapewnić wygodę pracy jak na laptopie. Tablet umożliwia pracę na dwóch aplikacjach w pływających okienkach jednocześnie. Apki można dopasować do proporcji 18:9, 3:2 lub 3:4. Producent zadbał też o możliwość łatwego tworzenia notatek i rysowania za pomocą rysika – można tworzyć grafiki i rysunki jak na papierze.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei