Huawei Mate X6 wkracza na globalny rynek. Premiera za 10 dni

Huawei przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. 12 grudnia w Dubaju odbędzie się globalna premiera najnowszych produktów firmy. Hasło promujące wydarzenie, Unfold the classic as a new era of flagship foldable excellence begins, jednoznacznie sugeruje, że główną atrakcją będzie wprowadzenie na rynek międzynarodowy składanego smartfonu Huawei Mate X6.

Dalsza część tekstu pod wideo

Huawei Mate X6, najnowszy model w rodzinie składanych smartfonów chińskiej marki, to urządzenie, które już zdążyło zrobić wrażenie na rodzimym rynku. Teraz firma zamierza podbić nim serca użytkowników na całym świecie. Mate X6 wyróżnia się zaawansowaną technologią składania ekranu, innowacyjnym designem oraz wysoką wydajnością, która ma wyznaczać standardy w segmencie premium.

Pomimo spekulacji dotyczących pojawienia się na wydarzeniu modelu Mate XT Ultimate – trójskładanego urządzenia zaprezentowanego we wrześniu – wydaje się, że hasło „#UnfoldTheClassic” bardziej pasuje do Mate X6. To jednak nie wyklucza, że Huawei może nas zaskoczyć dodatkowymi ogłoszeniami.

Więcej niż składane smartfony

Oczekuje się, że Huawei podczas tego wydarzenia pokaże także nowe urządzenia z innych kategorii. Na liście premier znajdzie się najprawdopodobniej tablet MatePad Pro 13.2 oraz słuchawki FreeBuds Pro 4, które już zdobywają pozytywne opinie na rodzimym rynku. Firma planuje również zaprezentować nową wersję zegarka Watch Ultimate w kolorze Sapphire Gold. To model, który zadebiutował 1,5 roku temu.

Mate Series – czy możemy liczyć na niespodziankę?

Pomimo licznych oczekiwań, nic nie wskazuje na to, by globalnej premiery doczekała się seria Mate 70. Flagowce z rodziny Huawei Mate, które cieszą się uznaniem w Chinach, prawdopodobnie pozostaną dostępne wyłącznie na rodzimym rynku już drugi rok z rzędu. Jednak w okresie świątecznym zawsze można liczyć na niespodzianki, a firma Huawei znana jest z nieprzewidywalnych ruchów.

Globalne ambicje Huawei

Premiera w Dubaju potwierdza, że Huawei nie rezygnuje z międzynarodowych ambicji, pomimo trudności związanych z ograniczeniami handlowymi. Nowa strategia firmy, skoncentrowana na wprowadzaniu na rynek globalny innowacyjnych produktów, takich jak Mate X6, ma na celu utrzymanie jej pozycji w czołówce światowych liderów technologicznych.

Zobacz: Jeden Huawei skanibalizował drugiego. Mate 70 ze słabszą sprzedażą

Zobacz: Nie tylko telefon czy słuchawki. Oto nowy samochód Huaweia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei / X, GSMArena