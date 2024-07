Huawei Mate 70 powoli się zbliża. Kolejne uderzenie Huaweia

Huawei Mate 70 pojawi się już we wrześniu. Co tym razem szykuje chiński producent? Jaki będzie najnowszy flagowiec marki?

Huawei na rynku mobilnym ma ostatnio bardzo dobry czas. Wreszcie udało się wrócić na tron w Chinach, a seria Huawei Pura spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem na rynku. Nie ma się co dziwić, fotograficznie to telefony genialne.

Huawei Mate 70 we wrześniu. Warto czekać?

Nie oznacza to jednak, że Huawei wycofał się z serii Huawei Mate. Przynajmniej tak wynika z najnowszych doniesień z Chin. Jeśli wierzyć serwisowi mydrivers czy fast technology, to już trwają prace nad Huaweiem Mate 70. Nowy telefon ma zadebiutować we wrześniu.

Co wiemy na temat nadchodzącego telefonu? Przede wszystkim możemy się spodziewać systemu operacyjnego HarmonyOS NEXT, czyli kolejnej odsłony autorskiego systemu operacyjnego Huaweia. Na pewno zobaczymy też autorskiego Kirina i łączność 5G. Zgodnie z doniesieniami z Chin produkcja seryjna jest utrudniona. Powód? Dużo skomplikowanych rozwiązań i stosunkowo nieduża planowana sprzedaż. To ma być naprawdę urządzenie premium.

W kwestii fotograficznej ma się pojawić duży sensor aparatu głównego z 50 Mpix. Huawei ma też poprawić samą aplikację aparatu. Największą rewolucją ma być jednak zdecydowanie ulepszony HarmonyOS. Co ciekawe - zgodnie z przeciekami Huawei szykuje też jednocześnie tajemnicze jedno inne urządzenie.

Zobacz: Huawei z nowym, wydajnym sprzętem. Sankcje nie działają?

Zobacz: Chiński rynek smartfonów rośnie jak na drożdżach. A królem jest Huawei

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei (mate60)

Źródło tekstu: mydrivers