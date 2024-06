Huawei z nowym, wydajnym sprzętem. Sankcje nie działają?

Huawei znowu powiększa swoje portfolio. Tym razem padło na wydajne SSD do laptopów i komputerów stacjonarnych, które kuszą bardzo dobrą gwarancją.

Huawei to chiński gigant technologiczny, który jest świetnie znany w Polsce za sprawą swoich smartfonów, tabletów, laptopów i innej elektroniki. Niestety popadł on w niełaskę USA, głównie ze względu na oskarżenia o szpiegowanie i powiązania z chińskim rządem. Tym samym objęty został licznymi sankcjami.

Nowe SSD Huawei oferują wydajność do 7400 MB/s

Wygląda jednak na to, że nie przeszkadza to Chińczykom w rozwoju. Huawei bowiem rozszerza swoją ofertę SSD. Co prawda już do tej pory oferowali oni nośniki serwerowe i konsumenckie, ale w drugim przypadku brandowane były tylko rozwiązania firm trzecich. Teraz pora na autorskie konstrukcje.

Huawei eKitStor Xtreme 200 to nośniki półprzewodnikowe w formacie M.2 2280, które korzystają z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Są to konstrukcje bez pamięci DRAM. Producent nie zdradza zastosowanego kontrolera i pamięci, ale należy zakładać wykorzystanie chińskich układów.

Deklarowana wydajność to do 7400 MB/s dla odczytu i do 6700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 100 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego. Do wyboru są cztery różne warianty pojemności - 512 GB oraz 1, 2 i 4 TB. Warto zaznaczyć, że pierwszy jest wolniejszy od pozostałych.

Na uwagę zasługuje długa gwarancja - 5 lat, z wysokim współczynnikiem zapisanych danych - kolejno 550, 1100, 2200 i 4400 TB. Opisywane nośniki trafiły już do sprzedaży w Chinach, a ich ceny zaczynają się od około 339 złotych. Na chwilę obecną nie wiadomo czy i kiedy trafią do Europy.

