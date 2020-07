Huawei Mate 40 z Kirinem i MediaTekiem, a Huawei P50 ze Snapdragonem

Huawei pójdzie w ślady Samsunga i zaproponuje flagowca z różnymi układami. W przypadku modelu Mate 40 jednak będzie to jednak zupełnie inna para układów.

Huawei musiał w błyskawiczny sposób poradzić sobie z amerykańskim zakazem dla TSMC w sprawie używania amerykańskich technologii do produkcji układów dla siebie. I tak też doszło do podziału - najmniej skomplikowane układy będą produkowane przez chiński SMIC, a do momentu kiedy tamta fabryka będzie produkowała i te z wyższej półki... głównym sojusznikiem Huaweia będzie MediaTek. Tajwańska firma bardzo skorzysta na tym partnerstwie. Specjaliści z HiSilicon pomogą MediaTekowi wejść na wyższy poziom. Flagowy Huawei Mate 40 miał jednak używać wyłącznie Kirina 1020. Okazuje się, ze Chińczycy mają jednak 8 milionów takich układów, a telefonów z serii Mate sprzedają zwykle 10 milionów. Co więc zrobić z tym problemem? Inspiracją okazał się Samsung, który regularnie pokazuje swoje flagowce w wersjach ze Snapdragonem i Exynosem. W przypadku Huaweia będą to jednak wersje z Kirinem 1020 i niesprecyzowanym układem MediaTeka. Kluczowy dla Hauweia jest rynek chiński, dlatego to tam najpewniej wyląduje wersja z Kirinem. Europa raczej otrzyma MediaTeka.

Jednocześnie dochodzą nas informacje, że Huawei P50 będzie miał układ Qualcomm Snapdragon 875G. Amerykańska firma ma bowiem z łatwością otrzymać zgodę Białego Domu na handel z tym przerażającym Huaweiem.

