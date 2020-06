Huawei Mate 40 może się opoźnić

Ten rok zanotuje prawdopodobnie rekord w liczbie przesuniętych premier. Najnowsze doniesienia mówią, że kolejnym z opóźnionych urządzeń będzie flagowy Huawei Mate 40.

W tym roku zobaczymy model Huawei Mate 40. Już teraz możemy przewidzieć, ze będzie to technicznie świetny sprzęt, którego zalety przede wszystkim docenią fani fotografii, ale... którego wielu potencjalnych klientów nie kupi. Powodem jest fakt, że jeszcze dużo osób nieufnie podchodzi do urządzeń bez usług Google. Chińska marka jednak nie zraża się i naprawdę ciężko sprawić by zmieniła swoje plany. Teraz jednak najpewniej nowy flagowiec zadebiutuje na rynku nieco później niż miał.

Nie wiadomo dokładnie czy chodzi o przełożenie premiery, czy tylko o termin wejścia na rynek. Co jest powodem takich działań? Huawei większość swojej energii przeznacza na rozwiązanie problemu z nowymi układami. Obecnie najbardziej realna przyszłość jest taka, że na początku mniej skomplikowane układy będzie produkować SMIC (w miejsce TSMC), a te z wyższej półki sprzeda MediaTek. Tajwańska firma doskonale spisuje się w średnim segmencie, Huawei analizuje jednak ruchy w przypadku segmentu flagowców. Huawei Mate 40 będzie jeszcze miał Kirina 1020 wyprodukowanego przez TSMC, ale nie wiadomo co potem.

Zobacz USA: Huawei to zagrożenie… chyba że jest nam potrzebny do rozwoju

Zobacz Huawei wyprzedził Samsunga i stał się największym producentem świata

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: nikkei asian review