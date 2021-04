ZTE Axon 30 Ultra zaprezentowany. Czy będzie nowym królem fotografii mobilnej?

Firma ZTE zaprezentowała swoje nowe flagowce, smartfony Axon 30 Ultra i Axon 30 Pro. Oba są napędzane Snapdragonem 888 oraz mają odpowiednio trzy i dwa aparaty z matrycą o rozdzielczości 64 Mpix.

ZTE Axon 30 Ultra

Pierwszy z zaprezentowanych smartfonów to ZTE Axon 30 Ultra. Został on wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, z odświeżaniem obrazu na poziomie 144 Hz (ma też tryby 60 Hz i 120 Hz). W ekranie wycięto mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix. Z tyłu z kolei znajdziemy potężny zestaw, złożony z trzech aparatów o rozdzielczości 64 Mpix, połączone z obiektywami szerokokątnym (26 mm, f/1.6, OIS), ultraszerokokątnym (13 mm, f/1.9) i standardowym (35 mm, f/1.9). Dopełnieniem tego zestawu jest aparat 8 Mpix z teleobiektywem peryskopowym (123 mm, f/3.4, zoom optyczny 5x, OIS).

Wewnątrz obudowy, dostępnej w czterech kolorach, pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez 8, 12 lub 16 GB RAM-u i 256 GB lub 1 TB pamięci masowej. Na pokładzie nie zabrakło łączności 5G, a także Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i NFC. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem 66 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MyOS 11.

Nowe smartfony ZTE trafią też do Europy, ale póki co poznaliśmy tylko ich chińskie ceny. Są one następujące:

8 GB RAM-u + 256 GB pamięci masowej - 4698 juanów (2736 zł),

(2736 zł), 12 GB RAM-u + 256 GB pamięci masowej - 4998 juanów (2910 zł),

(2910 zł), 8 GB RAM-u + 256 GB pamięci masowej - 6666 juanów (3882 zł).

ZTE Axon 30 Pro

Drugi z nowych flagowców ZTE to Axon 30 Pro. Jest on pod wieloma względami bardzo podobny do modelu Ultra, ale są też istotne różnice. Wyświetlacz jest płaski i odświeża obraz z maksymalnym odświeżaniem 120 Hz. Nieco słabszy jest też zestaw fotograficzny z tyłu, składający się z dwóch aparatów 64 Mpix (szerokokątny 26 mm f/1.8 oraz ultraszerokokątny 13 mm f/2.4) oraz aparatu do zdjęć makro (5 Mpix, f/2.4) i czujnika głębi (2 Mpix, f/2.4). W Pro jest też "tylko" W-Fi 6, 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4200 mAh z szybkim ładowaniem 55 W.

W Chinach Axon 30 Pro kosztuje, w zależności od konfiguracji pamięci:

2998 juanów (1746 zł) za 6/128 GB,

(1746 zł) za 6/128 GB, 3298 juanów (1920 zł) za 8/128 GB,

(1920 zł) za 8/128 GB, 3598 juanów (2095 zł) za 8/256 GB.

