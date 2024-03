Nadchodzi Honor Magic 6 Ultimate. Znamy datę premiery

Honor szykuje nowego flagowca. Honor Magic6 Ultimate zadebiutuje jeszcze w marcu.

Honor coraz mocniej rozpycha się na rynku. Po niedawnej udanej premierze flagowego Honor Magic6 Pro producent szykuje kolejnego smartfona celującego w jeszcze wyższy segment. Model Honor Magic6 Ultimate zadebiutuje 18 marca 2024 roku.

Honor szykuje superflagowca. Zobaczymy go 18 marca

Data premiery została potwierdzona przez producenta w oficjalnych materiałach marketingowych. Producent nie pochwalił się jeszcze, jakich zmian względem modelu Magic6 Pro możemy się spodziewać i - szczerze mówiąc - sami niewiele widzimy przestrzeni na poprawę.

Na pewno zmieni się design. Opublikowane ilustracje sugerują porzucenie okrągłej wyspy aparatu na rzecz kwadratowej. Czy pójdą za tym zmiany w konfiguracji - tego nie wiemy, ale mocno trzymamy kciuki.

Obok wersji Ultimate zadebiutować ma także Honor Magic6 RSR, czyli jeszcze bardziej ekskluzywna wersja przygotowana we współpracy Porsche Design.

Razem z telefonami zaprezentowany ma zostać także nowy laptop - Honor MagicBook Pro 16. Ma to być lekki laptop o wysokiej wydajności, który sprawdzi się także do grania w gry komputerowe. Z wcześniejszych przecieków wynika, że co najmniej jedna z konfiguracji będzie wyposażona w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060, 32 GB RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 1 TB.

Nie wiemy jeszcze nic na temat cen nowych urządzeń oraz - co z perspektywy polskich użytkowników wydaje się bardziej istotne - czy trafią do szerszej dystrybucji poza Chinami. Na całe szczęście wszystkie te tajemnice powinny się wyjaśnić już za kilka dni.

Zobacz: Honor: wreszcie kupisz ich sprzęt jak człowiek

Zobacz: HONOR rzuca wyzwanie Apple. Mowa o konkurencji dla MacBook Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor, Weibo

Źródło tekstu: GSMArena, Weibo