Honor Magic V3 zadebiutował. To najcieńszy rozkładany smartfon

Honor zaprezentował rozkładany telefon Honor Magic V3, który pobił nowy rekord w cienkości obudowy. Jest całkiem dobrze wyposażony i praktycznie w niczym nie ustępuje topowym modelom w tradycyjnych obudowach.

Po serii zapowiedzi Honor Magic V3 doczekał się swojej premiery w Chinach. Producent zachwala, że to najlżejszy i najcieńszy rozkładany smartfon, jaki powstał. W zależności od wersji wykończeniowej grubość telefonu po otwarciu to 4,35 mm lub 4,4 mm. W stanie złożonym jest to odpowiednio 9,2 mm lub 9,3 mm. Taka grubość praktycznie już minimalizuje różnice w wygodzie noszenia w kieszeni między tradycyjnym smartfonem a rozkładanym. Również jego masa jest akceptowalna – to 226 g lub 230 g.

Cieńsza i lżejsza jest czarna wersja o nazwie Velvet Black. Pozostałe to: brązowa Silk Road Dunhuang, biała Qilian Snow i zielona Tundra Green. Obudowa zapewnia wodoszczelność na poziomie IPX8.

Okładkowy ekran w Honor Magic V3 ma przekątną 6,43 cala i rozdzielczość 2376 x 1060 (20:9). Jest to matryca AMOLED z LTPO z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz.

Po otwarciu Magica V3 użytkownik może korzystać z ekranu AMOLED LTPO o przekątnej 7,92 cala i rozdzielczości 2355 x 2156, w proporcjach 9.78:9. Tu również odświeżanie sięga 120 Hz. Obydwa ekrany pozwalają na wykorzystanie rysika.

Mocy w Honorze Magic V3 nie powinno zabraknąć, bo napędza go Snapdragon 8 Gen 3 wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5x. Pamięć masowa UFS 4.0 dostępna jest w wariantach 256 GB, 512 GB i 1 TB. Wśród funkcji komunikacyjnych znalazła się dwustronna łączność satelitarna.

Główną sekcję fotograficzną tworzy aparat 50 Mpix z OIS, szerokokątny 40 Mpix oraz 50 Mpix z teleobiektywem, czujnikiem ToF i stablizacją OIS, zapewniający zoom optyczny 3,5x. Są też dwa aparaty selfie 20 Mpix – wewnętrzny i zewnętrzny.

Akumulator 5150 mAh powinien zapewnić dobry czas pracy, a w razie potrzeby Honor Magic V3 może być szybko ładowany z mocą 66 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo. Wszystkim zarządza Android 14 z MagicOS 8.0.1.

Honor Magic V3 dostępny jest w Chinach w cenach zaczynających się od 8999 juanów, czyli ok. 4850 zł. Nie wiadomo jeszcze, jakie są plany Honora dotycząca sprzedaży na globalnych rynkach.

