Honor Magic V Flip już 13 czerwca ujawni swoje tajemnice

Już za 9 dni zadebiutuje Honor Magic V Flip – rozkładany smartfon w formie klapki, który jeszcze bardziej podwyższy poprzeczkę możliwości takiego sprzętu.

Honor oficjalnie potwierdził premierę smartfonu Honor Magic V Flip. Urządzenie zadebiutuje 13 czerwca w Chinach, gdzie też do razu trafi do sprzedaży. Prawdopodobnie w późniejszym terminie klapka Honora trafi na globalne rynki.

Zobacz: Honor 200 i Honor 200 Pro już są. Do nas dotrą po 12 czerwca

Honor Magic V Flip ma ekran na całą klapkę

To, co zwraca uwagę w modelu Honor Magic V Flip, to duży wyświetlacz zewnętrzny, pokrywający praktycznie całą klapkę. Taka konstrukcja mocno przypomina Motorolę Razr 40 Ultra, ale nie jest jeszcze standardem w klapkowcach. Z przecieków wynika, że ekran na klapce ma przekątną ponad 4 cale, a więc jest większy niż ten z Motoroli Razr 40 Ultra (3,6 cala).

Honor prawdopodobnie pomyślał o specjalnych zastosowaniach tak dużego wyświetlacza i być może jak w Motoroli będzie można na nim uruchamiać specjalnie przygotowane aplikacje.

Ze zdjęć, które już wyciekły do sieci, wynika, że nowy telefon Honora skierowany będzie głównie do pań, które będą mogły wybierać między kolorami czarnym, różowym lub białym.

W zewnętrzny ekran Honora Magic V Flip wkomponowane są dwa obiektywy. Jeden z nich połączony jest z obiecującą matrycą 50 Mpix z OIS i ma przysłonę f/1,9. Specyfikacja drugiego, mniejszego aparatu nie jest jeszcze znana.

O nowym modelu wiadomo też, że oferowany będzie w trzech opcjach pamięci RAM i wewnętrznej: 12 + 256 GB, 12 + 512 GB oraz 12 GB + 1 TB. Niestety, nie wiadomo za to, jaki układ będzie napędzał Honora Magic V Flip, tajemnice stanowią także inne szczegóły techniczne. Wszystko ma zasilać akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 66 W.

Zobacz: Motorola Razr 40 Ultra: najlepszy smartfon dla niespełnionych gadżeciarzy (test)

Zobacz: Porsche Design Honor Magic V2 RSR w Polsce. Cena kosmos

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor