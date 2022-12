Honor 80 GT zadebiutował. To nowy pomysł na telefon do gier

Seria smartfonów Honor 80 zwiększyła się o gamingowy model Honor 80 GT. Z zewnątrz trudno jednak rozpoznać, że to telefon do gier, sprawdzi się więc w każdej sytuacji.

W listopadzie miały swoją premierę smartfony Honor 80, Honor 80 Pro i Honor 80 SE, teraz dołączył do nich Honor 80 GT.

Producent opisuje ten model jako smartfon gamingowy, chociaż z zewnątrz nic nie wskazuje na to, że to telefon do gier. Gładka obudowa w kolorach czarnym, białym lub niebieskim pozbawiona jest typowych dla takich urządzeń ozdobników i oświetlenia LED. Co więcej, Honor 80 GT ma tylko 7,9 grubości, więc tym bardziej może sprawiać wrażenie eleganckiego flagowca.

Honor 80 GT przypomina model Pro, ale jest od niego mniejszy. Ma 10-bitowy ekran OLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ (2400×1080), z odświeżaniem 120 Hz i jasnością 1400 nitów.

Sercem telefonu jest Snapdragon 8+ Gen 1. Producent przekonuje, że dzięki zastosowaniu rozwiązania GPU Turbo X, które optymalizuje wydajność układu i wyciska z niego maksimum mocy, telefon będzie równie szybki, jak modele z najnowszym Snapdragonem 8 Gen 2.

Honor dodał także niezależny procesor obrazu, który również ma zwiększać przyjemność z zabawy – zwiększa odświeżanie do maksimum, przy redukcji poboru energii o 25%.

Mimo płaskiej obudowy producentowi udało się też zmieścić wewnątrz rozbudowany układ chłodzenia o grubości zaledwie 0,35 mm z komorą parową o wielkości 4386 mm², gęstą siatką splecioną z drutów miedzianych i 74-mm elementem grafenowym.

Układ SoC wspierany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5, towarzyszy jej wewnętrzna UFS 3.1 o rozmiarze 256 GB.

Sekcję foto tworzy układ trzech tylnych aparatów: 50 Mpix (IMX800, f/1,9), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) i makro 2 Mpix (f/2,4). Z przodu znalazł się aparat do selfie 16 Mpix (f/2,4).

Energię dostarcza akumulator 4800 mAh z szybkim ładowaniem 66 W. Wszystkim zarządza Android 12 z interfejsem Magic UI 7.0.

Honor 80 GT debiutuje na rynku chińskim w cenie zaczynającej się od 3299 juanów (2065 zł) za wersję 12+256 GB, model z 16 GB RAM kosztuje 3599 juanów (2253 zł). Smartfon za jakiś czas ma też wejść na światowe rynki.

Źródło zdjęć: Honor